Суд арестовал восьмерых членов отстраненного правительства Каталонии

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Семеро из восьми быших членов кабинета министров Каталонии пришли на суд вместе

Национальная судебная коллегия Испании приняла решение об аресте восьмерых членов правительства Каталонии, которое было отстранено от власти после провозглашения независимости. В их числе - бывший вице-президент региона Уриол Жункерас.

На заседание суда в Мадриде пришло девять членов каталонского правительства, из них восемь были помещены под арест без права на выход под залог.

Еще одного бывшего члена правительства Санти Вилу, который руководит департаментом по делам предпринимательства и науки, прокуратура попросила оставить на свободе под залог в 50 тыс. евро. Вила подал в отставку еще до провозглашения независимости Каталонии.

Движение "Национальная ассамблея Каталонии" уже призвало граждан выйти на улицы в знак протеста против решения суда.

Бывший глава правительства региона Карлес Пучдемон и еще четыре члена правительства на заседание суда не явились. В настоящий момент они находятся в Бельгии. Прокуратура Испании запросила европейский ордер на их арест.

Сам Пучдемон на пресс-конференции в Брюсселе заявил, что не намерен просить политического убежища у бельгийских властей.

27 октября парламент Каталонии объявил независимость Каталонии от Испании на основании прошедшего в начале месяца референдума, который не был признан официальным Мадридом. Конституционный суд Испании признал резолюцию незаконной.

В итоге власти Испании применили 155-ю статью конституции страны и ввели в Каталонии прямое управление, распустив парламент и местное правительство.