От штаба Навального требуют вернуть пожертвования на кампанию

Правообладатель иллюстрации Yegor Aleyev/TASS Image caption Волкова и Навального обвинили в злоупотреблении доверием жертвователей

От главы штаба Алексея Навального Леонида Волкова через суд требуют вернуть деньги, якобы перечисленные оппозиционеру в качестве пожертвования на избирательную кампанию. Истец утверждает, что не знал о судимости Навального, из-за которой тот не может выдвинуться в президенты, когда переводил его штабу 50 100 рублей. Волков назвал иск бредом.

Исковое заявление от Михаила Костенко, требующего от Волкова вернуть пожертвование на кампанию Навального, Савеловский суд принял 2 ноября. Глава штаба Навального проходит по иску ответчиком, сам политик - третьим лицом.

Иск опубликовал анонимный Telegram-канал "ОПЕР Слил". Истец Костенко утверждает, что узнал о деятельности Навального "в июне 2017 года из Интернета" и следил за ней с этого момента, так как поддерживал оппозиционера "по многим вопросам". О сборе пожертвований на кампанию Костенко узнал "из сайта Навального в Интернете 2018.navalny.com". Истец пишет, что перечислил на счет Волкова 50 100 рублей 31 августа.

В октябре Костенко узнал "о некоторых обстоятельствах, касающихся Навального", а именно, что он "является преступником, дважды судимым за совершение тяжких преступлений". Согласно п. 3 ст. 4 закона "Об основных гарантиях избирательных прав" политик "в принципе не может быть зарегистрирован кандидатом в президенты", отмечает в иске Костенко.

По российским законам Навальный действительно не может принимать участия в предстоящих в 2018 году выборах. В 2013 году Кировский суд приговорил его к пяти годам условно по делу "Кировлеса". В течение десяти лет после погашения судимости он не может баллотироваться на пост президента.

Один раз адвокатам Навального удалось оспорить приговор: в феврале 2016 года Европейский суд по правам человека признал, что российская сторона нарушила права Навального и второго осужденного Петра Офицерова на справедливое разбирательство. Верховный суд России отменил приговор, отправив его на новое рассмотрение, и Навальный вновь временно получил право баллотироваться.

Но уже в начале 2017 года тот же Кировский суд вновь приговорил Навального к условному сроку, в мае приговор вступил в силу, и теперь политик снова лишился права выдвигаться на выборы.

Сторонники Навального считают запрет на участие в выборах необоснованным. "Алексей может баллотироваться на основании Конституции: согласно ей только люди, находящиеся в местах лишения свободы, не могут этого делать. А решения, которые раз за разом ЕСПЧ принимает в пользу Алексея, свидетельствуют о том, что приговоры российских судов в его отношении неправосудны и не могут быть препятствием для его участия в выборах", - заявила ранее Би-би-си пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш.

Костенко в иске также ссылается на июньское заявление Центризбиркома - в нем говорится, что "действия по организации "штабов" для поддержки "кандидата" Навального находятся за рамками официальной избирательной кампании по выборам президента". ЦИК отметил, что никакой официальной избирательной кампании по выборам президента пока не проводится. В комиссии подчеркнули, что очередные выборы должны состояться в марте 2018 года, а решение об их назначении должно быть принято в декабре 2017 года. ЦИК также отметил, что Навальный не может баллотироваться, так как он осужден по делу Кировлеса.

Костенко считает, что Навальный и Волков, привлекая средства для выдвижения оппозиционера на президентские выборы, собирают деньги на "противоправную и незаконную цель, на событие, которое не может наступить никогда в силу ограничений в законе". По мнению истца, команда политика "осознанно ввела его в заблуждение, то есть совершила мошеннические действия, злоупотребив его доверием для завладения денежными средствами". Также Костенко отметил, что Волков, на счет которого он перечислил деньги, не публикует отчетов о тратах собранных средств. Истец полагает, что начальник штаба Навального мог распорядиться ими в "личных корыстных целях".

Костенко просит суд взыскать с Волкова 50 100 рублей, согласно положениям п. 1 ст. 1102 Гражданского кодекса. По этой статье "лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество за счет другого лица, обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество".

"Тут речь не о пожертвовании кандидату, потому что Навальный не кандидат в президенты, и не может им стать, пока избирательная кампания не началась. Это пожертвование на политическую деятельность. Такие пожертвования никаким законодательством о выборах не регулируются, только гражданским", - сказал Би-би-си член экспертно-консультативной группы при председателе ЦИКа, эксперт по избирательному праву Аркадий Любарев. По его словам, истцу нужно будет доказать, что его штаб Навального ввел в заблуждение.

"Надо проверять, реально ли это сторонник оппозиционера или какой-то фейк, при нормальном правосудии его иск не должен иметь успеха", - отметил Любарев.

Волков же сказал Би-би-си, что против команды Навального уже пытались возбудить уголовное дело за сбор пожертвований на кампанию, но безуспешно - дело не возбудили. Студент из Нижнего Новгорода, сославшись на июньское заявление ЦИК, написал заявление в местную полицию. В нем он указал, что в действиях Навального усматриваются признаки состава преступления, предусмотренные ст. 159 - о чем Павел и сообщил в правоохранительные органы. Волков сказал, что давал объяснение следователю по этому заявлению.

Начальник штаба Навального также отметил, что пожертвования в 50 тысяч рублей очень редки. "Я их помню почти все, и никакого Костенко не помню", - сказал он. Волков, впрочем, добавил, что в выписках "Сбербанка" - Костенко утверждает, что переводил деньги на счет Волкова в "Сбербанке" - не указываются фамилии, поэтому проверить, был ли такой перевод 31 августа, невозможно.

Само заявление Костенко Волков охарактеризовал как "полный бред".