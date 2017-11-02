Московский суд арестовал счета экс-главы "Почты России"

Правообладатель иллюстрации Dmirtiy Serebryakov\tass Image caption Дмитрий Страшнов руководил "Почтой России" с апреля 2013 по июнь 2017 года

Басманный суд Москвы наложил обеспечительный арест на счета бывшего главы "Почты России" Дмитрия Страшнова. Экс-руководитель почтового ведомства фигурирует в уголовном деле о превышении должностных полномочий.

По словам пресс-секретаря суда Юноны Царевой, на счетах Страшнова арестована сумма в 95 млн рублей (1,63 млн долларов).

Ровно такая сумма, полученная главой "Почты России" в виде бонуса в 2015 году, стала причиной громкого скандала.

В ноябре 2016 года генпрокуратура России назвала выплаченное Страшнову вознаграждение незаконным и потребовала возбудить в отношении него уголовное дело по статье "злоупотребление полномочиями".

"Расчет вознаграждения осуществлялся на основании представленных предприятием документов, в том числе о размере полученной в отчетном периоде чистой прибыли в объеме 1,2 млрд рублей", - говорилось в заявлении генпрокуратуры.

Сам Страшнов называл выплату ему бонуса законной. Проверка показала, что чистая прибыль предприятия в 2014 году образовалась исключительно за счет целевого финансирования его деятельности из федерального бюджета в сумме 5,4 млрд рублей. Это позволило перекрыть убытки предприятия в размере более 4 млрд рублей.

В ноябре 2016 года министр связи Николай Никифоров заявил, что все премии руководству "Почты России" выплачиваются строго в соответствии с действующим законодательством.

Однако весной 2017 года уголовное дело все-таки было возбуждено, но не в отношении Страшнова, а руководителя департамента минкомсвязи, которая, по мнению следствия, рассчитала гендиректору "Почты России" завышенный оклад. Сам Страшнов проходит по делу как свидетель.

Летом 2017 года он был освобожден от должности.

В четверг стало известно, что Страшнов займет должность операционного директора группы "Еврохим". В сообщении компании говорилось, что Страшнов будет работать в штаб-квартире группы в Цуге в Швейцарии.

"Страшнов будет отвечать за оперативное управление глобальным бизнесом "ЕвроХима" и его дальнейшее развитие на мировой арене," - говорится в пресс-релизе компании.