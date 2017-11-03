Правообладатель иллюстрации Twitter Image caption В четверг вечером пользователи "Твиттера", зайдя на страницу Трампа, увидели сообщение "Извините, эта страница не существует"

В четверг из "Твиттера" неожиданно исчез аккаунт президента США Дональда Трампа, часто пользующегося этой соцсетью. Аккаунт не работал 11 минут, после чего был восстановлен, сообщило руководство соцсети.

Как сообщается, аккаунт @realdonaldtrump был деактивирован одним из сотрудников компании, который работал в ней последний день.

Несмотря на то, что аккаунт не работал лишь 11 минут, компания Twitter начала расследование этого инцидента.

Дональд Трамп, часто пользующийся "Твиттером" и имеющий в нем 41,7 млн подписчиков, никак не прокомментировал это происшествие.

В четверг вечером пользователи "Твиттера", зайдя на страницу Трампа, увидели сообщение "Извините, эта страница не существует".

Правообладатель иллюстрации Twitter Image caption У Дональда Трампа в "Твиттере" более 41 миллиона подписчиков

После восстановления аккаунта Трамп опубликовал твит, посвященный планам республиканцев сократить налоги.

@POTUS, официальный аккаунт президента США, работал нормально.

Компания Twitter заявила, что разберется в произошедшем и примет меры, чтобы подобное больше не повторилось.

Руководство компании заявило: "Проведя расследование, мы установили, что это было сделано сотрудником Twitter службы технической поддержки, который работал в компании последний день. Мы проводим полное внутренне расследование".

Дональд Трамп открыл свой аккаунт в "Твиттере" в 2009 году.

Президент США активно использует соцсеть для политических заявлений, высказывания собственных мнений по разным вопросам и для нападок на своих политических оппонентов.

Он делал это в ходе предвыборной кампании 2016 года и продолжил эту практику, находясь на президентском посту.