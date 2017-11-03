ФОМ: россияне не верят, что за выдвижением Собчак стоит Кремль

Правообладатель иллюстрации Alexei Kolchin/TASS Image caption Собчак уже начала поездки по регионам и в конце октября посетила Екатеринбург

Телеведущую Ксению Собчак россияне знают хорошо, но ее решение баллотироваться в президенты страны не поддерживают, показал опрос фонда "Общественное мнение" (ФОМ). Почти половина опрошенных не считают ее самостоятельной политической фигурой.

При этом 27% респондентов полагают, что решение пойти на выборы Собчак приняла сама. И только 3% опрошенных считают, что за ее кандидатурой стоит Кремль.

По мнению 44% опрошенных за выдвижением Собчак стоят "другие политические силы" (23% затруднились с ответом).

Распространенное мнение о том, что идея выдвинуть известную телеведущую в президенты принадлежит Кремлю, в интервью Би-би-си оспаривала сама Собчак, жалуясь на "вредителей", которые пытаются "задушить" ее "в кремлевских объятиях".

"Для нас было принципиальным понять, воспринимается ли решение Собчак о выдвижении в президенты как самостоятельное или как кем-то подсказанное или навязанное. Выяснили - скорее второе", - рассказал Русской службе Би-би-си ведущий аналитик ФОМ Григорий Кертман.

"Причем версия об авторстве Кремля популярностью не пользуется. Кого люди имеют в виду под другими политическими силами, мы не уточняли, но ясно, что речь о силах оппозиционных", - добавил он. Говоря о "других силах" люди, по словам Кертмана, возможно, имеют в виду либеральную оппозицию, олигархов, а также "Запад, условный Госдеп".

При этом 38% опрошенных думают, что Собчак допустят до президентских выборов, 43% считают, что ее не зарегистрируют кандидатом. Остальные затруднились с ответом.

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Собчак знакома 98% россиян, следует из данных ФОМ. Ее узнаваемость выше, чем у оппозиционера Алексея Навального - он известен только 55%, 46% его не знают (данные "Левада-центра" за июнь).

Всего 7% относятся к Собчак положительно, почти половина (49%) - отрицательно. Еще 40% респондентам она безразлична.

Молодые россияне (от 18 до 30 лет) лучше других относятся к телеведущей. Среди них каждый десятый позитивно воспринимает Собчак, у 51% нейтральное отношение к ней и только 35% ее не любят. Хуже всего о Собчак думают граждане старше 65 лет, среди них у 65% отрицательное мнение о телеведущей.

О выдвижении Собчак в президенты знают 86% россиян, не в курсе лишь 12%. Большинство (70%) это решение телеведущей не поддержали. Респонденты объяснили это, в первую очередь, тем, что Собчак "не политик", "молодая и неопытная" и "ее место в шоу-бизнесе".

Положительно к попытке Собчак выдвинуться в президенты отнеслись только 6%. Каждому пятому при этом "все равно".

Всего 5% допускают для себя возможность проголосовать за Собчак, если она все же примет участие в президентских выборах. Для 87% поддержка телеведущей исключена в принципе. Еще 5% затруднились с ответом.

Опрос ФОМ прошел 29 октября в 207 населенных пунктах, в 73 регионах России среди 3000 респондентов.

За Навального в феврале этого года были готовы проголосовать на президентских выборах 10% россиян (данные "Левада-центра"). 83% тогда сообщили социологам, что не готовы поддержать оппозиционера. Еще 6% затруднились ответить.

Октябрьский опрос "Левада-центра" показал, что Навальный получил бы 2% голосов, если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье. Собчак - меньше одного. Власти заявляют, что Навальный не имеет права баллотироваться, так как имеет судимость по делу "Кировлеса", сам он с этим не согласен и ведет кампанию в регионах.

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Собчак ранее предложила голосовать за нее тем, кто хотел бы выбрать в бюллетене на президентских выборах графу "Против всех". Каждый пятый респондент ФОМ считает, что телеведущей удастся привлечь на свою сторону голоса этих людей. По мнению 69%, у Собчак сделать это не получится. Еще 18% не смогли ответить на вопрос.

Кроме Собчак и Навального о намерении участвовать в президентских выборах уже объявили один из основателей "Яблока" Григорий Явлинский, один из лидеров движения "Наши" Борис Якеменко, радиоведущая Екатерина Гордон и другие. Президент Владимир Путин все еще не раскрыл свои планы.