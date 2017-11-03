Сирийская армия взяла под контроль "последний оплот" ИГ в Сирии

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Дэйр-эз-Зор был в эпицентре сирийской гражданской войны, а затем три года находился под властью ИГ

Последний оплот "Исламского государства" на территории Сирии освобожден от экстремистов, сообщили сирийские государственные СМИ.

По сообщениям очевидцев из других источников, несколько очагов сопротивления еще остаются, и сирийская правительственная армия ведет бои при поддержке российской авиации и ливанской шиитской группировки "Хезболла".

"Город полностью освобожден от терроризма", - сообщило в пятницу утром государственное телевидение.

Провинция Дейр-эз-Зор имела стратегическое значение для ИГ, поскольку расположена близ границы с Ираком.

Армия Башара Асада долгое время вела осаду Дейр-эз-Зора. Активное наступление началось 4 сентября, когда правительственные силы прорвали оборону боевиков, и осуществлялось при массированной поддержке российских ВКС, бомбивших город.

Сирийские демократические силы - внутрисирийская вооруженная оппозиция, поддерживаемая США, - со своей стороны, ведет наступление на территорию, занятую ИГ, и в некоторых местах позиции противников Башара Асада и правительственной армии разделяют лишь несколько километров.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Армия Асада не успела снять дорожные щиты ИГ на въезде в Дейр-эз-Зор

В октябре боевики "Исламского государства" были изгнаны с востока Сирии - проамериканский альянс сирийских курдов и арабских сил взял под свой полный контроль Ракку, так называемую столицу самопровозглашенного "халифата" ИГ.

Минобороны России сообщало о более чем 80 боевых вылетах в районе Дейр-эз-Зора. Там же в начале сентября погибли двое российских военнослужащих, сопровождавших автомобильную колонну. Они попали под минометный обстрел со стороны ИГ (группировка запрещена в России и ряде других стран).

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Армия Башара Асада долгое время вела осаду Дейр-эз-Зора

Провинция Дейр-эз-Зор и ее столица находилась в руках "Исламского государства" более трех лет. Однако ожесточенные бои, сопровождавшиеся бомбардировками, шли в этой части Сирии и до прихода исламистов, когда сирийская правительственная армия воевала с оппозицией. За время гражданской войны около 350 тысяч местных жителей были вынуждены покинуть свои дома.