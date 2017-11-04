Нападки Трампа спасли Бергдала от тюрьмы за дезертирство

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Американский сержант Боу Бергдал, признавший вину в дезертирстве и недостойном поведении перед лицом противника, в пятницу был приговорен к разжалованию в рядовые, увольнению из армии без сохранения прав и привилегий и штрафу, но не к тюрьме.

Рядовой Бергдал самовольно покинул опорный пункт в отдаленном районе Афганистана июньской ночью 2009 года и вскоре был схвачен талибами. Пять лет спустя администрация президента Барака Обамы обменяла его на пятерых талибских командиров, сидевших в спецтюрьме Гуантанамо на Кубе.

Бергдал был единственным американским военнопленным во время нынешнего конфликта в Афганистане.

Недостойное поведение

За дезертирство 31-летнему Бергдалу грозило до пяти лет военной тюрьмы, а за недостойное поведение (misbehavior before the enemy) - до пожизненного заключения.

Последнее преступление редко вменяется современным солдатам, но имеет давнюю историю, начинающуюся еще в Древней Греции и Риме. Оно определяется весьма широко и охватывает большинство разновидностей недостойного поведения войск в зоне боев, в том числе трусость перед лицом врага.

"Идея в том, что когда вы вместе со своими товарищами сражаетесь на поле боя, вы держите их жизнь в своих руках, поэтому, если вы их подведете, на это смотрят крайне серьезно", - объяснил New York Times это понятие Брюс Холдер, который был главным военным прокурором Британии с 2008 по 2013 год.

В США первое знаковое применение закона о недостойном поведении имело место после войны 1812 года с Британией, когда командующего фортом Детройт судили за то, что он сдал его без боя. Его приговорили к смертной казни, но президент США Джеймс Мэдисон смягчил наказание.

Это дело дало толчок карьере прокурора Мартина Ван Бюрена, который впоследствии стал президентом.

В период Гражданской войны в США такое обвинение несколько раз предъявлялось офицерам, которые напились и подвергли своих солдат риску.

Во время Первой мировой войны таких дел были возбуждены сотни, например, за высказывания, которые были сочтены прогерманскими. Одного сержанта уводили из армии без сохранения прав и привилегий и дали ему год тюрьмы - он заявил солдатам, что президент США Вудро Вильсон хуже кайзера Вильгельма.

В 2014 году одного старшего сержанта обвинили по этой статье в том, что он оставил взвод, который оборонял в тот момент свои позиции от атаки талибов. Сержант схватил календарь со скабрезными картинками, выгнал из палатки двух рядовых, уединился там на четверть часа и появился потом, довольно жмурясь.

Атака талибов длилась несколько часов. В ходе ее один американец был ранен. Сержанта уволили из армии, но не посадили.

За недостойное поведение также судили морпеха, который отказался участвовать в боевой операции, заявив, что боится смерти. Он получил год.

Подвергая жизнь опасности

В случае Бергдала обвинение включало то, что он "неправомочно вызвал необходимость поисково-спасательных операций" и этим подверг опасности жизни своих товарищей по оружию.

А также одной армейской собаки, которая предупредила американское подразделение о приближении талибов и спасла ему жизнь, но погибла при этом сама.

Прокуратура принесла в трибунал ее бронежилет в качестве вещественного доказательства.

Однополчане Бергдала быстро заключили, что он ушел из части добровольно, и преисполнились к нему презрения, но честно выходили на его поиски вместе с тысячами других американских и афганских солдат. Они заявляли прессе, что потеряли в ходе этих операций как минимум шестерых товарищей.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Боу Бергдал признал себя виновным в дезертирстве и нарушении дисциплины в боевой обстановке

Военное расследование не выявило убитых, но идентифицировало несколько тяжело раненых.

Один из них до сих пор остается в состоянии бодрствующей комы.

Военный судья полковник Джеффри Нэнс распорядился, чтобы на протяжении 10 месяцев у Бергдала вычитали из денежного довольствия по 1000 долларов.

Осужденный будет снят с довольствия не сразу: если приговор утвердит вышестояший командир, его в автоматическом порядке рассмотрит военный апелляционный суд.

Главный защитник дезертира Юджин Файделл, преподающий право в Йельском университете, заявил журналистам, что потребует у апелляционной инстанции отмены неблагоприятной формулировки увольнения Бергдала из армии и будет опираться на предвыборные выступления Дональда Трампа, который неоднократно называл его на митингах предателем и призывал его расстрелять.

Сейчас Трамп назвал приговор в "Твиттере" позорным. Но вполне возможно, что он сам виноват в легкости наказания, которому подвергся дезертир.

Пропустить Twitter пост , автор: @realDonaldTrump The decision on Sergeant Bergdahl is a complete and total disgrace to our Country and to our Military. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 ноября 2017 г.

Как говорят критики Трампа, одно дело называть Бергдала предателем на предвыборных митингах, когда вы никто, но совсем другое, когда вы сделались президентом и, соответственно, верховным главнокомандующим, которому по идее подчиняется военная юстиция.

Как писал до приговора бывший федеральный прокурор Эндрю Маккарти, военные судьи дорожат своей репутацией, ревностно отстаивают свою независимость и после таких выступлений Трампа будут благосклоннее к защите, чем к обвинению.

Судивший Бергдала полковник Нэнс отказал защите, которая призывала его вообще закрыть это дело в связи с нападками Трампа на сержанта, но заметил на днях, что будет смотреть на них как на "смягчающие обстоятельства".

Так и вышло. Нэнс, возможно, также внял призывам защиты учесть пытки и избиения, которым подвергся Бергдал в плену у радикальной афганской группировки Хаккани. Талибы скоро передали его Хаккани, которая перевезла американца в Пакистан и пять лет держала там в клетке.

Наконец, на судью могли подействовать свидетели защиты, один из которых, генерал-лейтенант Кеннет Дол, допрашивавший Бергдала, рассказал, что тот показался ему "нереалистичным идеалистом", и заявил, что ему не место в тюрьме.

Военный врач показал, что нашел у Бергдала легкую форму шизофрении. "Ему нечего было делать в армии!", - резюмировал в интервью Washington Post его однополчанин.

Два эксперта, допрашивавших Бергадала в 2014 году после того, как его обменяли на пятерых видных талибов, сидевших в Гуантанамо, рассказали судье, что он оказался "золотой жилой" разведданных о группировке Хаккани и ее методах содержания и охраны пленников.

По словам этих экспертов, сообщенные Бергдалом данные помогли в составлении военной доктрины США и руководств по выживанию в плену.