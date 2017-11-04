Экс-советник Трампа признал встречи с руководством России

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Картер Пейдж в нулевые годы занимался бизнесом в России

Бывший советник предвыборного штаба Дональда Трампа по внешней политике Картер Пейдж на заседании комитета Палаты представителей по разведке подтвердил факт общения с российским вице-премьером Аркадием Дворковичем.

Отвечая на вопрос демократа из штата Калифорния Адама Шиффа, он признал, что контакт состоялся на конференции по случаю очередного выпуска в Российской экономической школе в Сколкове в июле 2016 года, сообщила New York Times.

Пейдж подтвердил данную информацию телеканалу Си-эн-эн вечером в пятницу. По его словам, это было "не больше, чем обмен приветствиями между людьми на публичном мероприятии".

В предыдущих интервью Пейдж утверждал, что общался в Москве только с учеными и "несколькими бизнесменами, которых я знаю больше десяти лет".

Прошлогодняя поездка Пейджа в Москву привлекла повышенное внимание, поскольку он выступил на конференции с речью, во многом перекликавшейся со взглядами на мировую политику российского президента Владимира Путина.

"Вашингтон и другие западные столицы снизили потенциал прогресса [в отношениях с Россией] своей зачастую лицемерной приверженностью идеям демократизации, борьбы с неравенством и коррупцией и смены режимов", - заявил, в частности, сотрудник штаба кандидата Трампа.

На заседании комитета Палаты представителей в минувший четверг было зачитано вслух электронное письмо Пейджа старшему советнику Трампа, ныне министру юстиции США Джеффу Сешнсу, в котором он доложил о впечатлениях от своих встреч в Москве. Его содержание пока не разглашается.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption 45-летний Аркадий Дворкович курирует в российском правительстве ТЭК и считается человеком, близким к премьеру Дмитрию Медведеву

Вскоре после поездки в Москву Пейдж покинул предвыборный штаб Трампа.

В декабре 2016 года, уже в качестве частного лица, он еще раз ездил в российскую столицу, по его словам, чтобы "встретиться с лидерами делового и интеллектуального мира".

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков тогда заявил, что в Кремле не имели никаких контактов с Пейджем и узнали его имя из СМИ.

На заседании комитета Пейджа спрашивали также о его четырехдневной поездке в Будапешт в начале сентября прошлого года. Он ответил, что ездил в Венгрию как турист, осматривал достопримечательности, катался на теплоходе по Дунаю, посетил джазовый клуб и не встречался там ни с одним русским.

31 октября спецпрокурор Роберт Мюллер, занимающийся расследованием российского вмешательства в американские выборы, сообщил, что другой сотрудник штаба Трампа, Джордж Пападопулос, встречался в 2016 году с неофициальными представителями Москвы, обещавшими ему компромат на Хиллари Клинтон.

Как экс-советник штаба Трампа врал ФБР о связях с Россией

46-летний Картер Пейдж состоял в предвыборном штабе Дональда Трампа с марта по август 2016 года. Ранее он окончил военно-морскую академию в Аннаполисе и прослужил пять лет во флоте.

Уйдя в отставку, в 2004-2007 годах работал в московском офисе Merrill Lynch, затем основал собственную инвестиционную фирму Global Energy Capital. Его деловым партнером был, в частности, замглавы финансового департамента "Газпрома" Сергей Яценко.

В 2013 году ФБР допросило Пейджа в связи с разговором, имевшим место на энергетическом симпозиуме между ним и российским гражданином, изобличенным как офицер разведки. Пейдж сказал, что считал собеседника бизнесменом.