Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В Москве задержания проходят на Манежной и Пушкинской площадях

В центре Москвы задержаны несколько десятков человек, информация о точном количестве задержанных варьируется. На 5 ноября назначена масштабная протестная акция движения "Артподготовка" оппозиционера Вячеслава Мальцева.

Задержание как минимум 40 человек подтвердила Би-би-си замруководителя правозащитного проекта "Открытой России" Полина Немировская.

"На данный момент задержанных уже больше 40. На Манежной площади по информации, которая нам поступает, уже все более-менее зачистили. Сейчас приходят сообщения о том, что начинается "винтилово" на Пушкинской площади, рядом с Тверской. По Манежной площади, то, что нам сообщали, - людей досматривали по несколько раз, и выборочно, молча уводили в автозаки. Сейчас их развозят в ОВД "Тверской" и ОВД "Китай-город," - сказала правозащитница.

Официальной информации о количестве задержанных нет. Портал "ОВД-инфо" насчитал в в общей сложности 237 задержанных в разных регионах, в том числе 212 в Москве. Источник агентства ТАСС говорит о 200 задержанных

"В настоящее время число задержанных увеличилось до 200", - говорит источник агентства. Как пишет ТАСС, у ряда задержанных при досмотре изъяты средства самообороны.

В отделениях полиции и пресс-службе главка МВД по Москве пока не стали комментировать для Би-би-си информацию о задержаниях.

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На прямой трансляции с Манежной, организованной одним из youtube-каналов, видно, как полицейские задерживают гуляющих по площади людей и заводят их в автозаки. Среди задержанных был корреспондент "Эха Москвы" Андрей Ежов, об этом он написал в своем "Твиттере" (его доставили в ОВД "Басманный", а позже, как он сам написал, отпустили)

Усиленные меры безопасности введены также в Санкт-Петербурге. Как сообщает "Фонтанка", у Смольного дежурят усиленные отряды ОМОНа.

Ранее издание сообщило, что на площади Пролетарской Диктатуры у Смольного полицейские задержали мужчину, у которого нашли респиратор, маску, аптечку, петарды, газовый баллончик и нож.

По информации корреспондента "Фонтанки", мужчина был доставлен в отделение полиции.

Движение "Артподготовка" оппозиционера Вячеслава Мальцева назначило на 5 ноября масштабную протестную акцию, которую сам Мальцев называл референдумом по смене власти в России. Накануне в беседе с "Дождем" Мальцев заявил о задержании более 100 своих сторонников по всей России.

3 ноября ФСБ заявила о задержании ряда активистов, которые 5 ноября планировали нападения на полицейских и поджоги. Активистов движения задерживали в Москве, Красноярске, Краснодаре, Казани, Самаре, Саратове и Томске.

Серьезность заведенных дел против сторонников Мальцева дел колеблется от обвинений в публичной матерщине до подготовки взрыва ЛЭП.