Фальшивый мессенджер WhatsApp скачали более миллиона раз

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Настоящая версия мессенджера WhatsApp была скачена более миллиарда раз

Фейковую версию мессенджра WhatsApp пользователи скачали более миллиона раз до того, как она была удалена из Google Play Store.

По словам участников форума на Reddit, фейковая версия содержала рекламу, а также могла загруживать определенные программы на девайсы пользователей.

На данный момент фейковая версия мессенджера удалена из Play Store.

Создатели этой версии приложили усилия для того, чтобы их версия выглядела реальной, разработанной компанией WhatsApp Inc.

Они использовали то же самое название, но лишь заменили пробел специальным знаком, который для обычного пользователя выглядит точно так же, как и пробел.

Пользователи, установившие настоящую версию WhatsApp, не были задеты этой махинацией.

Компании Google не впервые приходится удалять из Play Store вредоносные приложения.

В 2015 году Google пришлось заблокировать программу, которая под видом монитора батареи смартфона автоматически отправляла с телефонов СМС-сообщения по повышенному тарифу.