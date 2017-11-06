Нападение на церковь в Техасе: у стрелка был конфликт с тещей

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption По словам полицейских, у Келли были напряженные отношения с бывшей женой и ее родней

Власти штата Техас официально подтвердили, что устроившим стрельбу в баптистской церкви городка Сазерленд-Спрингс в воскресенье был 26-летний Девин Патрик Келли.

В результате стрельбы погибли как минимум 26 человек, более 20 были ранены. Сазерленд-Спрингс - маленький городок, где живут лишь несколько сотен человек, в 50 км к юго-востоку от Сан-Антонио.

По словам полицейских, событиям в церкви предшествовал конфликт в семье нападавшего, однако пока преждевременно говорить, насколько эта ссора повлияла на его планы.

В его грузовике были обнаружены полуавтоматическая винтовка и два пистолета. Как сообщили местные власти, Келли не имел законного права на владение оружием.

Келли удалось обезвредить благодаря быстрой реакции местных жителей, ставших очевидцами нападения. Один из них открыл встречный огонь по стрелку, ранив его и вынудив обратиться в бегство.

Перед смертью Келли позвонил своему отцу, чтобы попрощаться. Полицейские считают, что после этого преступник свел счеты с жизнью.

На месте происшествия продолжают работать сотрудники ФБР. Ранее представители ФБР сообщили, что, хотя известно лишь об одном стрелявшем, они рассматривают и другие версии.

Что известно о нападавшем?

26-летний Келли жил в городке Нью-Браунфелс, штат Техас.

В 2010-2014 годах Келли служил в военн-воздушных силах в самом низком звании - неквалифицированного рядового авиации.

Как сообщают американские СМИ со ссылкой на представителя Пентагона Энн Стефанек, Келли поступил на службу на военную авиабазу "Холломэн" в штате Нью-Мексико в 2010 году, однако в 2012-м он был отдан под трибунал за избиение жены и ребенка и приговорен к 12 месяцам тюрьмы.

В 2014-м Келли был разжалован и уволен из армии.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Территория вокруг церкви оцеплена ФБР

Федеральное законодательство запрещает продажу оружия лицам, с позором уволенным из рядов вооруженных сил, однако винтовку, как сообщил Си-эн-эн источник в полиции, Келли купил в Сан-Антонио уже в 2016 году, указав ложный адрес и солгав при ответе на вопрос о наличии судимости.

Губернатор штата Техас Грег Эбботт подтвердил, что Келли не имел права владеть огнестрельным оружием, после того как ему было отказано в лицензии.

У Келли была лицензия на работу в качестве невооруженного охранника. Эту работу полиция описала как "что-то типа охраника во время концертов".

Он не числился в национальной базе преступников, поэтому ничего не помешало ему получить такую лицензию.

В интервью CBS Эббот сказал: "Понятно, что у этого человека были жестокие наклонности, у него были опередленные проблемы, он был как пороховая бочка, готовая взорваться в любой момент". Также губернатор считает, что место нападения было выбрано неслучайно.

По данным местных газет, Келли был атеистом, враждебно настроенным против верующих и церкви. Как говорят о нем его бывшие одноклассники, Келли был "неприятным типом со странностями", который не делал секрета из своих антирелигиозных воззрений.

"Он постоянно говорил о том, что люди, которые верят в Бога, - тупицы, и пытался проповедовать свои атеистические взгляды", - приводят местные издания слова Нины Розы Навы, учившейся с ним вместе в школе.

По словам шерифа округа Уилсон Джо Такитта, родственники Келли и его бывшая жена время от времени посещали эту церковь, но в день нападения их там не было.

Нападавший был вооружен полуавтоматической винтовкой. Комиссар полиции округа Уилсон Альберт Геймз-младший подтвердил, что стрелявший покинул место преступления на машине, а затем был обнаружен в ней мертвым.

Келли позвонил своему отцу после того, как был ранен проходившим мимо вооруженным человеком. Келли сказал отцу, что вряд ли выживет.

Региональный директор Департамента общественной безопасности штата Техас Фримен Мартин сообщил журналистам, что Келли застрелился после того, как был ранен "добрым самаритянином", и последовавшей за этим погони.

По словам Мартина, причиной нападения стал семейный конфликт, а не религиозные убеждения или расовая ненависть. В последнее время у него были напряженные отношений с родственниками, в первую очередь с тещей. В последние дни он отправлял ей смс-сообщения с угрозами.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Пастор церкви, где произошла стрельба, Фрэнк Помрой (в центре), сообщил, что в результате нападения погибла его 14-летняя дочь Аннабелл

Что известно о жертвах?

Как сообщает полиция, среди погибших - люди в возрасте от 5 до 72 лет. 23 человека были найдены мертвыми внутри церкви, в то время как два человека были убиты снаружи. Еще один пострадавший скончался в больнице.

Шериф округа Уилсон Джо Такитт сказал Би-би-си, что пять или шесть жертв были членами одной семьи, а американские СМИ предполагают, что их может быть восемь.

Имена жертв еще официально не названы, но власти в понедельник подтвердили личность нападавшего.

Пастор церкви, где произошла стрельба, Фрэнк Помрой сообщил, что в результате нападения погибла его собственная 14-летняя дочь Аннабелл. Самого пастора с женой в это время не было в городе.

Как происходило нападение?

Келли, одетый во все черное - в бронежилете и со штурмовой винтовкой, в 11:30 по местному времени вошел в здание церкви в городке Сазерленд-Спрингс и открыл стрельбу по собравшимся.

В это время в церкви шла воскресная служба. По словам местных жителей, обычно на службу в эту церковь приходит около 50 прихожан.

Правообладатель иллюстрации TWITTER/MAXMASSEY Image caption На воскресную службу в церковь, где произошла стрельба, обычно приходят около полусотни человек

Как удалось обезвредить нападавшего?

Двое местных жителей, оказавшихся рядом с местом происшествия, попытались остановить стрелка, ранив его, после чего бросились за ним в погоню.

Один из них, Джонни Лангендорфф, рассказал в интервью местному телеканалу KSAT, что он вместе с другим мужчиной подъехал к перекрестку, где слышалась стрельба, и увидел, как двое мужчин стреляют друг в друга - второй человек был местным жителем, проходившим мимо.

"Он подбежал к моей машине в большом волнении, с оружием в руках и вкратце рассказал мне, что произошло. Он запрыгнул в машину, и я понял, что нужно действовать", - вспоминает Лангендорфф.

По его словам, вдвоем они преследовали нападавшего на скорости около 150 км/час до тех пор, пока тот не потерял управление автомобилем.

"Мы держали его на мушке, пока не прибыла полиция", - сказал Джонни Лангендорфф.

По сведениям американских СМИ, "добрым самаритянином", который вступил в перестрелку с нападавшим, чем спас множество жизней, был живущий неподалеку Стивен Уилфорд.

55-летний сантехник, не имеющий специальной армейской подготовки, схватил собственную винтовку и побежал на звуки стрельбы, после того как его дочь рассказала ему о происходящем.

Прибежав к церкви, Уилфорд столкнулся с нападавшим лицом к лицу. Уилфорд сумел ранить Келли, попав ему в бок через зазор в бронежилете, после чего тот был вынужден обратиться в бегство.

Уилфорд и Лангендорф, кинулись за ним в погоню, не дожидаясь прибытия полиции.

Страница самого Лангендорффа в "Фейсбуке" теперь полна благодарностей и слов поддержки.

"Благослови тебя Господь, Джонни. Ты настоящий американский герой", - написал один из пользователей соцсети.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Жители Сазерленд-Спрингс в ночь на понедельник провели траурную церемонию со свечами

Как реагируют американские власти?

"Такое всегда случается неожиданно, у меня просто сердце разрывается", - признался Геймз-младший, говоря о нападении в церкви.

Губернатор штата Грег Эбботт, присутствовавший на траурной церемонии в ночь на понедельник, назвал произошедшее самым кровавым массовым убийством в истории Техаса.

"Для тех, кого коснулась эта боль, траур будет долгим и полным страдания", - сказал Эбботт на пресс-конференции в воскресенье.

Президент США, находящийся в поездке по странам Азии, написал в своем "Твиттере": "Пусть Бог поможет людям в Сазерленд-Спрингс в Техасе. ФБР и правоохранительные органы работают на месте происшествия. Я слежу за ситуацией из Японии".

Позже, на пресс-конференции Трамп проигнорировал вопрос о необходимости ужесточения законов в области продажи оружия. "У нас в стране много проблем с психическим здоровьем, проблема не в оружии", - сказал он.

"По счастью, у кого-то еще тоже оказалось оружие, что позволило открыть встречный огонь. В противном случае всё могло бы закончиться гораздо, гораздо хуже", - сказал президент.

"Сейчас в мыслях и молитвах - все техасцы вместе с жителями Сазерленд Спрингс, откуда пришли эти трагические новости, - сказал генеральный прокурор Техаса Кен Пакстон.