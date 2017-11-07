В Эстонии задержан "агент ФСБ". Его подозревают в подготовке кибератак

Правообладатель иллюстрации TASS/DPA Image caption Подозреваемый был задержан на пограничном пункте в Нарве (фото архивное).

Эстонская полиция безопасности (КаПо) сообщила о задержании человека, которого местные спецслужбы считают сотрудником российской ФСБ. Его подозревают в подготовке киберпреступления против государственных органов Эстонии.

Подозреваемый, гражданин России, был задержан на пограничном пункте в Нарве в минувшие выходные и уже в понедельник, 6 ноября, был заключен под стражу по ходатайству прокуратуры, говорится в сообщении полиции.

Россиянин подозревается в нарушении статей 216.1 и 233 эстонского уголовного кодекса ("подготовка к незаконному проникновению в информационные системы" и "ненасильственное преступление против независимости или территориальной целостности Эстонии, совершенное иностранцем"), уточнили в КаПо.

Прокурор Инна Омблер, чьи слова приводятся в сообщении полиции, назвала подозрения в отношении россиянина серьезными. По ее словам, эстонским правоохранительным органам удалось предотвратить "значительный ущерб".

Пресс-секретарь прокуратуры заявил газете Postimees, что пока правоохранительные органы не могут привести никаких подробностей о личности подозреваемого или характере преступления, которое он предположительно собирался совершить.

Как отмечает издание, в феврале этого года эстонская внешняя разведка предупреждала, что в связи с председательством страны в ЕС могут участиться попытки киберпреступлений "с целью поставить под сомнение ее репутацию как цифрогого государства и надежность ее информационных систем".

В посольстве России в Эстонии заявили, что пока не получали официальной информации о задержании россиянина в Нарве.

"На данный момент мы следим за этими новостями. Официальная информация по консульским канала к нам еще не поступила. При задержании граждан России нам в короткие сроки сообщают эстонские власти о том, что произошло и при каких обстоятельствах", - заявил РИА Новости пресс-атташе диппредставительства Денис Мосюков.

В российском консульстве также пока не располагают информацией о задержании гражданина России, сообщила исполняющая обязанности генерального консула РФ в Нарве Екатерина Андриевская.