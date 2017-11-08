Трамп прилетел в Китай для переговоров по КНДР

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Дональд Трамп и его супруга Мелания прибыли в Китай из Южной Кореи

Президент США Дональд Трамп прибыл с официальным визитом в Китай. Как ожидается, главной темой его встреч с руководством страны станет ситуация вокруг Северной Кореи.

Трехдневный визит в Китай стал частью азиатского турне Трампа, которое охватывает пять стран. Ранее он посетил Японию и Южную Корею.

Перед началом деловых встреч Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин вместе со своими супругами посетили Запретный город в центре Пекина.

В рамках визита китайские и американские компании уже подписали около 20 соглашений на общую сумму в 9 млрд долларов. На подписании присутствовали министр торговли США Уилбур Росс и вице-премьер Госсовета КНР Ван Ян.

По словам Росса, одной из главных экономических тем переговоров Трампа и Си Цзиньпина станет восстановление нарушенного торгового баланса между США и Китаем. Как ожидается, в четверг будут заключены новые сделки.

Как сообщил агентству Франс пресс представитель Белого дома, в ходе визита Трамп намерен продолжать пользоваться "Твиттером", несмотря на блокировку этого микроблога в стране.

"Я уверен, что на борту [президентского] самолета у нас есть оборудование, чтобы это обеспечить", - сказал он.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Трамп и Си Цзиньпин вместе со своими супругами посетили Запретный город

Накануне своего приезда в Китай Трамп в своем "Твиттере" с похвалой отозвался о Си Цзиньпине, назвав его переизбрание на пост главы Коммунистической партии Китая "великой политической победой".

При этом аналитики отмечали, что консолидация власти в руках Си может затруднить достижение компромисса между ним и Трампом.

Американский президент ранее делал весьма резкие комментарии в адрес Китая, называя торговую политику страны несправедливой. Будучи кандидатом на пост президента, он обвинил Китай в "изнасиловании" экономики США.

Накануне Трамп выступил в парламенте Южной Кореи и призвал лидера КНДР Ким Чен Ына не недооценивать и не испытывать США.

"Оружие, которое вы разрабатываете и создаете, не делает вашу жизнь безопаснее", - сказал Трамп и призвал мировых лидеров сплотить усилия с тем, чтобы остановить Пхеньян и милитаризацию КНДР.

Наблюдатели отмечают, что Трамп в своем выступлении обращался напрямую к Ким Чен Ыну, это было персональное послание.