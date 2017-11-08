В Каталонии проходят акции против ареста лидеров региона

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption На акцию протеста в центре Барселоны вышли несколько тысяч человек

Сотни активистов, выступающих за независимость Каталонии, перекрыли несколько крупных автотрасс и железнодорожных линий региона в знак протеста против ареста лидеров автономии испанскими властями.

Восемь высокопоставленных каталонских чиновников остаются под арестом в рамках расследования Мадрида о попытке переворота и подстрекательстве к мятежу.

Многие участники протестных акций несли флаги и баннеры с надписями: "Свободу политическим заключенным". Поступают сообщения о стычках с полицией, которая пытается оттеснить протестующих от дорог.

Некоторые каталонские профсоюзы призвали провести всеобщую забастовку, однако это предложение не было поддержано крупными профсоюзными объединениями. Также к протестным акциям присоединились некоторые каталонские вузы.

Сообщается, что магазины и предприятия Каталонии продолжают работать в обычном режиме. При этом полностью заблокировано движение автомобилей и поездов по ряду ключевых направлений, в том числе по дорогам, связывающим Испанию и Францию.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Активисты перекрыли несколько крупных автодорог Испании

Тем временем премьер-министр Испании Мариано Рахой в очередной раз поддержал введение прямого управления в Каталонии и обрушился с критикой на отстраненного от власти лидера автономии Карлеса Пучдемона.

"Региональный лидер не может говорить, что конституция [Испании] не действует на его территории. Региональный лидер не может изобретать параллельное законодательство... и региональный лидер не может в одностороннем порядке объявлять независимость части национальной территории", - заявил Рахой.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Участники акций требовали "освобождения политических заключенных"

Министр по делам окружающей среды Испании Исабель Гарсия Техерина в интервью Би-би-си обвинила Пучдемона в посягательстве на испанскую государственность и отвергла его обвинения в коррумпированности испанской судебной системы.

По словам министра иностранных дел Испании Альфонсо Дастиса, в парламенте страны уже создан специальный комитет, который рассматривает возможность изменения испанской конституции с учетом позиции каталонцев.

"Мы понимаем, что эта политическая ситуация заслуживает изучения. Но в любом случае очевидно, что решения должны приниматься всеми гражданами Испании", - сказал Би-би-си Дастис.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Полиция пыталась разблокировать дороги, занятые активистами

Партии, поддерживающие независимость Каталонии, пока не смогли достичь договоренности о формировании единого фронта для участия в выборах 21 декабря.

В понедельник бельгийский судья выпустил Карлеса Пучдемона и четверых его коллег из распущенного Мадридом правительства Каталонии под подписку о невыезде.

Пучдемон и несколько его коллег бежали в Бельгию, после того как Мадрид ввел в Каталонии прямое правление из-за объявленной регионом в одностороннем порядке независимости.

В Испании всем пятерым предъявлены обвинения в мятеже, подрывной деятельности и растрате государственных средств. В случае признания вины им грозит до 30 лет лишения свободы.

Ожидается, что они должны предстать перед судом в течение 15 дней.