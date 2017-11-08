В Германии появится графа "третий пол" для интерсексуалов

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Отсутствие дополнительной категории в свидетельстве о рождении было признано дискриминацией интерсексуалов

Верховный суд Германии вынес решение о том, что в свидетельствах о рождении должна появиться графа "третий пол".

Таким образом, Германия стала первой европейской страной, где у интерсексуалов появилась дополнительная возможность самоидентификации, помимо мужского и женского полов.

В суд обратилась девушка, однако тестирование ее хромосом показало, что биологически ее невозможно отнести ни к одному из полов.

Активисты, выступающие за права интерсексуалов, назвали это решение "маленькой революцией".

Конституционный суд в Карлсруэ постановил, что до конца 2018 года правительство должно принять закон, вводящий дополнительную гендерную категорию.

В решении суда сказано, что существующая система дискриминирует интерсексуалов.

Предполагается, что третий пол в документах будет обозначен либо как "интер", либо как "другой".

Как заявил представитель немецкого парламента, Бундестаг намерен соблюсти требование суда.

Активисты группы "Третий выбор", которая активно продвигала инициативу в защиту интерсексуалов, написали в официальном "твиттер"-аккаунте, что "ошеломлены и потеряли дар речи".

Интерсексуалами считаются люди, обладающие и мужскими, и женскими половыми признаками. По данным ООН, это встречается примерно у 1,7% населения Земли.

На официальном уровне интерсексуалы признаны как отдельная гендерная категория в Австралии, Индии, Новой Зеландии, Непале и США, где в прошлом году выдали первое свидетельство о рождении с отметкой об интерсексуальности.

В Германии с 2013 года интерсексуалы могли не заполнять графу о половой принадлежности. До этого даже в спорной ситуации власти указывали либо мужской, либо женский пол.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Модель Ханна Габи Одиль объявила о своей интерсексуальности, чтобы обратить внимание на проблему

В январе бельгийская модель Ханна Габи Одиль призналась, что она интерсексуал, надеясь, что это поможет "разрушить табу".

В то же время в мае апелляционный суд Франции отклонил прошение о регистрации "нейтрального" пола. В суд тогда обратился 66-летний психотерапевт, официально зарегистрированный как мужчина, однако родившийся без пениса или вагины.

Французский суд заявил, что половое разграничение лежит в основе социальной и правовой систем, поэтому признание третьего пола повлечет за собой "масштабные законодательные изменения", писала тогда газета The New York Times.