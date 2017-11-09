На имущество режиссера Серебренникова наложен арест

Правообладатель иллюстрации Vyacheslav Prokofyev/TASS Image caption 17 октября домашний арест Серебренникова был продлен еще на 3 месяца

Басманный суд Москвы наложил арест на имущество и счета режиссера Кирилла Серебренникова, обвиняемого по делу "Седьмой студии", сообщила пресс-секретарь суда Юнона Царева.

"Судом вынесены постановления о наложении ареста на имущество обвиняемого Серебренникова, а именно на денежные средства, находящиеся на счетах, в сумме более 360 000 рублей, более 60 000 евро и денежные средства более 4 000 долларов. Также наложен арест его на квартиру и автомобиль", - приводит слова Царевой Интерфакс.

По словам Царевой, решение об аресте имущества было принято судом 11 октября. "У нас вся информация была открыта. Решение от 11 октября было на сайте", - сказала Царева Русской службе Би-би-си, пояснив, что об аресте ходатайствовали следственные органы.

Царева не смогла оперативно ответить на вопрос, как именно следствие мотивировало необходимость ареста.

Также наложен арест на имущество бывшего гендиректора "Седьмой студии" Юрия Итина.

Кирилла Серебренникова задержали в ночь на 22 августа в Санкт-Петербурге, где проходили съемки его нового фильма "Лето" о Викторе Цое. Режиссера привезли в Следственный комитет в Москву, где ему было предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Он провел ночь в СИЗО, а на следующий день был заключен под домашний арест.

Следствие утверждает, что в 2011-2014 годах Серебренников организовал хищение 68 млн рублей (1,15 млн долларов), выделенных из бюджета на проект "Платформа". Если вина режиссера будет доказана, ему грозит до 10 лет лишения свободы. Сам Серебренников вину не признает.

Адвокаты режиссера пытались оспорить решение суда о домашнем аресте, однако в сентябре Мосгорсуд не согласился удовлетворить их жалобу.

По делу "Седьмой студии" проходят еще несколько человек: бывший гендиректор студии Юрий Итин, бывший главный бухгалтер компании Нина Масляева, бывший директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский, директор Российского академического молодежного театра Софья Апфельбаум. В конце августа СКР объявил, что в число подозреваемых вошла также Екатерина Воронова, работавшая с Серебренниковым как продюсер, она объявлена в розыск.

За исключением Масляевой, все они отрицают обвинения. В июне бывший главбух полностью признала вину и пошла на сделку со следствием, а в начале августа стало известно, что она дала показания против Серебренникова. В октябре решением Басманного суда ее освободили из-под стражи и перевели под домашний арест.