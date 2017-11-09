Госдума ужесточит наказание живодерам. Почему недовольны зоозащитники

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption За издевательство над животными, по задумке авторов, можно будет получить до пяти лет заключения

В Госдуму внесен законопроект об ужесточении уголовного наказания за жестокое обращение с животными. В то же время большой закон об ответственном обращении с животными "завис" у парламентариев еще шесть лет назад.

Новая редакция статьи о жестоком обращении с животными предусматривает увеличение максимального наказания за живодерство до трех лет тюрьмы.

По действующему российскому законодательству, жестокое обращение с животными, повлекшее их гибель или увечье, наказывается штрафом, обязательными работами, исправительными работами, ограничением свободы или арестом на срок до шести месяцев.

Кроме того, дополнительная ответственность вводится за совершение преступления в присутствии малолетнего, группой лиц, либо за трансляцию в интернете. Максимальное наказание в этом случае - от трех до пяти лет заключения.

В пояснительной записке депутаты отмечают, что общественная опасность жестокого обращения с животными повышается при трансляции в интернете.

"Ролики живодеров в сети сейчас носят характер эпидемии, а при этом всего шесть человек за последние три года были приговорены к реальным срокам за жестокое обращение", - сказал Русской службе Би-би-си один из авторов законопроекта, глава комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов. Он отмечает, что сроки рассмотрения законопроекта будут зависеть от того, сколько понадобится времени на необходимые процедуры.

Депутаты предлагают отнести живодерство к преступлениям средней тяжести.

Бурматов внес законопроект вместе со справедливороссами Олегом Шеиным и Еленой Драпеко, а также членом "Единой России" Сергеем Вострецовым. На документ уже есть отзыв правительства, то есть высока вероятность, что он будет принят.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Закон об ответственном обращении с животными регламентирует в том числе работу цирков

Верховный суд в отзыве указал, что концептуальных возражений к законопроекту не имеет, однако предложение об ужесточении уголовного наказания еще нужно обсуждать, так как осужденных по этой статье очень мало.

В 2014 году были осуждены девять человек, в 2015 году - восемь, а в 2016 году - 11. Из числа осужденных в 2016 году только одному было назначено реальное лишение свободы.

В 2017 году к тюремным срокам приговорили двух жительниц Хабаровка. Они выкладывали в соцсеть снимки издевательств над животными, а также другие материалы, признанные судом оскорбляющими чувства верующих и возбуждающими ненависть.

Одной из девушек суд назначил четыре года и три месяца лишения свободы. Другая, еще не достигшая совершеннолетия, приговорена к трем годам и 10 дням лишения свободы.

Три года колонии также получил их друг, признанный их соучастником в одном из эпизодов.

Девушки жестоко убили не менее 15 животных - птиц, кошек и собак, при этом непосредственно по статье "Жестокое обращение с животными" получили по 150 часов обязательных работ. Основные сроки были связаны с другими статьями, подчеркивали зоозащитники.

"Зависший" закон

Законопроект об ужесточении уголовной ответственности, скорее всего, будет принят. Однако он не решает саму проблему живодерства.

Предполагается, что ее можно будет решить с помощью закона "Об ответственном обращении с животными", который был принят Госдумой в первом чтении еще в 2011 году.

С тех пор значительных подвижек с этим законопроектом нет.

В ноябре 2016 года Владимир Путин потребовал вернуться к обсуждению законопроекта. "Отсутствие норм и правил в этой сфере [обращение с бездомными животными - прим. Би-Би-Си] чревато ухудшением санитарной ситуации, а в отдельных вопиющих случаях выливается в жестокое, бесчеловечное отношение к животным. Насколько я знаю, законопроект на эту тему прорабатывается в парламенте, однако до сих пор он находится там без движения", - заявлял президент.

"Грубо говоря, все, что было в первом чтении, будет зачеркнуто и забыто. По сути, закон пишется заново", - говорил летом этого года в интервью "Коммерсанту" спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Закон об ответственном обращении с животными регламентирует в том числе работу цирков

По его словам, в российском законодательстве впервые будет зафиксировано, что животное может испытывать чувство страха. "А до этого-то у нас животное считалось вещью... Впервые в стране создается совершенно новая для нас сфера правового регулирования", - заявил Иванов.

Согласно карточке законопроекта на сайте Госдумы, в очередной раз его рассмотрение переносили 11 июля этого года.

Закон об ответственном обращении с животными регламентирует работу цирков, зоопарков, приютов, обращение со служебными собаками и бездомными животными. Многие положения касаются домашних кошек и собак, с правилами содержания которых хозяевам, как полагают авторы законопроекта, придется считаться.

Закон обязывает регистрировать домашних кошек и собак, однако неясен порядок регистрации и не определен круг животных, подлежащих регистрации, говорится в заключении правового управления Госдумы ко второму чтению.

Осенью парламентарии заявляли, что закон будет принят до конца года. Первый зампредседателя Госдумы Александр Жуков заявил, что этот закон у парламентариев в приоритете.

Тем временем 7 ноября у стен Госдумы началась бессрочная голодовка председателя Альянса защитников животных Юрия Корецких и активистки Веры Павловой с требованием провести второе чтение законопроекта.

Голодающие призывают москвичей присоединиться к одиночным пикетам.

В разговоре с Русской службой Би-би-си Корецких заметил, что глава экологического комитета Владимир Бурматов решил не обращать на них внимания.

"Его журналисты спросили, знает ли он, что у него тут люди голодают, он сказал, не знает, хотя им сегодня все телефоны оборвали", - говорит Корецких.

О свежей инициативе депутатов Корецкий сказал, что "есть подозрение, что статья работать не будет, как и прежде, потому что методы, которые в ней остались - хулиганские или садистские - сложно доказать".

"Пока мы не увидим дату второго чтения законопроекта, мы отсюда не уйдем", - говорит активистка Вера Павлова.