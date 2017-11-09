Ветераны Госдепартамента возмущены исходом дипломатов при Трампе
С января Соединенные Штаты лишились 60% карьерных послов, заявила глава Американской ассоциации дипломатической службы (ASFA) Барбара Стивенсон.
"Ряды лидеров истощаются с головокружительной скоростью", - предупреждает президент ASFA Барбара Стивенсон, описывая ситуацию в американском дипломатическом корпусе.
Как выразилась Стивенсон, работавшая в прошлом послом США в Панаме, наиболее талантливая часть американского дипломатического корпуса в настоящее время обезглавлена.
ASFA была создана в 1924 году и выполняет функции профсоюза дипломатических работников при Государственном департаменте США.
Би-би-си обратилась в Госдепартамент за комментарием.
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"Стремительная потеря столь многих ведущих сотрудников серьезным, непосредственным и ощутимым образом влияет на способность Соединенных Штатов влиять на мировые события", - утверждает Барбара Стивенсон.
Свою озабоченность она выразила в статье, которая будет опубликована в декабрьском номере издания Foreign Service Journal.
Искусство дипломатии, пишет Стивенсон, требует защиты при президентской администрации, которая, по ее утверждению, нацелена на "демонтаж правительства в том виде, в котором мы его знаем".
Упадок американской дипломатии?
Анализ корреспондента Би-би-си при Госдепартаменте США Барбары Плетт Ашер:
Это письмо - крик отчаяния еще одного ветерана американской дипломатии, предупреждающего о "растущей угрозе" Госдепартаменту США.
Ее коллеги говорят, что исход из Госдепа разочаровавшихся карьерных дипломатов высшего эшелона лишает это учреждение десятилетиями накопленного дипломатического опыта.
Они указывают и на приостановку набора дипломатов низшего звена, которая, по их мнению, ослабит Госдеп в будущем. Кроме того, отмечается и низкая активность политических назначений на ключевые посты.
В последнее время тут наблюдается некоторая активизация, однако дело усложняется ограниченным числом претентентов: президент Трамп отказывает любому кандидату, выступавшему в свое время против его кандидатуры на пост президента. А в это число входит большинство внешнеполитического истеблишмента Республиканской партии,.
Госсекретарь Рекс Тиллерсон, тем временем, занят реорганизацией и упрощением структуры своего ведомства.
Он уже отвергал утверждения о том, что нехватка кадров затрудняет работу Госдепартамента, перечисляя в качестве аргумента международные проблемы, над которыми он работает, и имена карьерных дипломатов, ему в этом помогающих.
Все это заставляет Барбару Стивенсон задаваться вопросом о том, кто стоит за предполагаемой попыткой ослабить американскую дипломатическую службу.
Кроме послов, снижается и число других высокопоставленных дипломатов, сообщает AFSA.
Как пишет Стивенсон, карьерные дипломаты (которые, в отличие о политических назначенцев, не меняются с приходом новой администрации) решают уйти в отставку и из-за решения правительства сократить число новых назначений более чем наполовину.
Приостановка набора сотрудников также привела к падению числа работников низшего звена в американском внешнеполитическом ведомстве.
"Кадры, которым указали на дверь, - это не просто наши лучшие таланты, это таланты, которые невозможно воспроизвести за один день", - пишет Стивенсон.
Если бы такой исход начался в военном ведомстве, добавляет она, это вызвало бы волну общественного возмущения.
Стивенсон также указывает на позицию конгресса, выступающего против подобных радикальных сокращений в Госдепартаменте. По ее словам, сенат назвал происходящее "доктриной отступления".
В своей резкой редакционной статье она задает вопрос: "Откуда такая нацеленность на обезглавливание руководства? Как эти действия соотносятся с заявленным намерением укрепить Госдепартамент?"
"Где мандат на то, чтобы увести с поля команду внешнеполитической службы и отдать игру в руки наших противников?" - вопрошает Барбара Стивенсон.
Бывший госсекретарь Мадлен Олбрайт, которая была убежденной сторонницей Хиллари Клинтон, сказала в среду, что она глубоко обеспокоена нехваткой дипломатических кадров. "Невозможно быть ведущей державой в мире и не иметь функционирующей дипломатической службы", - напомнила ветеран американской дипломатии.
То, что год спустя после избрания Дональда Трампа не заполнены многочисленные руководящие должности в Госдепартаменте, подтверждают газета Washington Post, а также Partnership for Public Service, неправительственная организация, занимающаяся проблемами совершенствования госуправления.
На прошлой неделе Трампа спросили о вакансиях в американском внешнеполитическом ведомстве.
"Единственный, кто тут имеет значение, - это я", - ответил он.