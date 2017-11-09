Ветераны Госдепартамента возмущены исходом дипломатов при Трампе

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Из Госдепартамента уходят опытные дипломаты, а молодых талантов приходит все меньше

С января Соединенные Штаты лишились 60% карьерных послов, заявила глава Американской ассоциации дипломатической службы (ASFA) Барбара Стивенсон.

"Ряды лидеров истощаются с головокружительной скоростью", - предупреждает президент ASFA Барбара Стивенсон, описывая ситуацию в американском дипломатическом корпусе.

Как выразилась Стивенсон, работавшая в прошлом послом США в Панаме, наиболее талантливая часть американского дипломатического корпуса в настоящее время обезглавлена.

ASFA была создана в 1924 году и выполняет функции профсоюза дипломатических работников при Государственном департаменте США.

Би-би-си обратилась в Госдепартамент за комментарием.

"Стремительная потеря столь многих ведущих сотрудников серьезным, непосредственным и ощутимым образом влияет на способность Соединенных Штатов влиять на мировые события", - утверждает Барбара Стивенсон.

Свою озабоченность она выразила в статье, которая будет опубликована в декабрьском номере издания Foreign Service Journal.

Искусство дипломатии, пишет Стивенсон, требует защиты при президентской администрации, которая, по ее утверждению, нацелена на "демонтаж правительства в том виде, в котором мы его знаем".

Упадок американской дипломатии?

Анализ корреспондента Би-би-си при Госдепартаменте США Барбары Плетт Ашер:

Это письмо - крик отчаяния еще одного ветерана американской дипломатии, предупреждающего о "растущей угрозе" Госдепартаменту США.

Ее коллеги говорят, что исход из Госдепа разочаровавшихся карьерных дипломатов высшего эшелона лишает это учреждение десятилетиями накопленного дипломатического опыта.

Они указывают и на приостановку набора дипломатов низшего звена, которая, по их мнению, ослабит Госдеп в будущем. Кроме того, отмечается и низкая активность политических назначений на ключевые посты.

В последнее время тут наблюдается некоторая активизация, однако дело усложняется ограниченным числом претентентов: президент Трамп отказывает любому кандидату, выступавшему в свое время против его кандидатуры на пост президента. А в это число входит большинство внешнеполитического истеблишмента Республиканской партии,.

Госсекретарь Рекс Тиллерсон, тем временем, занят реорганизацией и упрощением структуры своего ведомства.

Он уже отвергал утверждения о том, что нехватка кадров затрудняет работу Госдепартамента, перечисляя в качестве аргумента международные проблемы, над которыми он работает, и имена карьерных дипломатов, ему в этом помогающих.

Все это заставляет Барбару Стивенсон задаваться вопросом о том, кто стоит за предполагаемой попыткой ослабить американскую дипломатическую службу.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Рекс Тиллерсон не признает, что нехватка опытных дипломатов затрудняет работу внешнеполитической службы США

Кроме послов, снижается и число других высокопоставленных дипломатов, сообщает AFSA.

Как пишет Стивенсон, карьерные дипломаты (которые, в отличие о политических назначенцев, не меняются с приходом новой администрации) решают уйти в отставку и из-за решения правительства сократить число новых назначений более чем наполовину.

Приостановка набора сотрудников также привела к падению числа работников низшего звена в американском внешнеполитическом ведомстве.

"Кадры, которым указали на дверь, - это не просто наши лучшие таланты, это таланты, которые невозможно воспроизвести за один день", - пишет Стивенсон.

Если бы такой исход начался в военном ведомстве, добавляет она, это вызвало бы волну общественного возмущения.

Стивенсон также указывает на позицию конгресса, выступающего против подобных радикальных сокращений в Госдепартаменте. По ее словам, сенат назвал происходящее "доктриной отступления".

В своей резкой редакционной статье она задает вопрос: "Откуда такая нацеленность на обезглавливание руководства? Как эти действия соотносятся с заявленным намерением укрепить Госдепартамент?"

"Где мандат на то, чтобы увести с поля команду внешнеполитической службы и отдать игру в руки наших противников?" - вопрошает Барбара Стивенсон.

Бывший госсекретарь Мадлен Олбрайт, которая была убежденной сторонницей Хиллари Клинтон, сказала в среду, что она глубоко обеспокоена нехваткой дипломатических кадров. "Невозможно быть ведущей державой в мире и не иметь функционирующей дипломатической службы", - напомнила ветеран американской дипломатии.

То, что год спустя после избрания Дональда Трампа не заполнены многочисленные руководящие должности в Госдепартаменте, подтверждают газета Washington Post, а также Partnership for Public Service, неправительственная организация, занимающаяся проблемами совершенствования госуправления.

На прошлой неделе Трампа спросили о вакансиях в американском внешнеполитическом ведомстве.

"Единственный, кто тут имеет значение, - это я", - ответил он.