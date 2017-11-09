Саудовская Аравия приказала своим гражданам покинуть Ливан

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption У партии премьер-министра Харири тесные отношения с Саудовской Аравией

Власти Саудовской Аравии призвали всех своих граждан, находящихся в Ливане, немедленно покинуть эту страну, а остальным саудовцам не ездить в Ливан.

Отношения между обеими странами обострились после того, как в субботу поддерживаемый Саудовской Аравией премьер-министр Ливана Саад Харири объявил, что уходит в отставку, так как, по его словам, опасается за свою жизнь.

Вскоре после этого Саудовская Аравия обвинила ливанское шиитское движение "Хезболла" в том, что его боевики запустили ракету по Саудовской Аравии с территории Йемена.

Многие ливанцы опасаются, что их страна может оказаться втянутой в региональный конфликт между суннитской Саудовской Аравией и шиитским Ираном.

Многие политические партии Ливана призывают Саада Харири вернуться на свой пост. Они также подозревают, что именно саудовские власти вынудили его объявить о своей отставке.

Сам Харири не сделал никаких дополнительных заявлений, но его канцелярия сообщает, что он встречается с иностранными дипломатами в саудовской столице Эр-Рияде.

Тем временем президент Франции Эммануэль Макрон, который в данный момент посещает страны Ближнего Востока, неожиданно заявил, что прибудет в Саудовскую Аравию.

По его словам, он обсудит ситуацию в Ливане и Йемене с крон-принцем Мухаммедом бин Салманом, добавив, что уже провел неформальную беседу с Саадом Харири.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Саад Харири опасается, что его могут убить

Аналитик Би-би-си по вопросам арабского мира Себастиан Ашер говорит, что призыв Эр-Рияда к своим гражданам лишь усилит напряженность в Ливане.

Выступая по телевидению в Эр-Рияде, Харири сказал, что уходит в отставку из-за того, что его якобы хотят убить.

В своем видеообращении Саад Харири подверг резкой критике движение "Хезболла", а также поддерживающий его Иран.

Отец Харири Рафик также занимал пост премьер-министра и был убит взрывом бомбы в 2005 году. Многие винят в этом преступлении "Хезболлу".

В понедельник Саудовская Аравия обвинила "Хезболлу" в том, что та запустила ракету в направлении Эр-Рияда с территории Йемена.

На следующий день крон-принц Мухаммед бин Салман обвинил Иран в том, что тот развязал "прямую военную агрессию" против Саудовской Аравии, поставляя ракеты повстанцам-хуситам в Йемене.

Иран называет эти обвинения "ложными и опасными".

"Хезболла" обвиняет Саудовскую Аравию в том, что именно она вынудила Саада Харири объявить о своей отставке.