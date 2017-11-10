Родственники полковника Захарченко рассказали о подброшенных им миллиардах

Правообладатель иллюстрации Pochuev Michail/TASS Image caption Защита Захарченко уверяет, что подзащитный не знает о происхождении 9 млрд рублей

Обвинение рассказало о показаниях родственников обвиняемого во взятке полковника МВД Дмитрия Захарченко, у которых нашли миллиарды рублей. По версии матери и сестры обвиняемого, найденную в ходе обысков наличность им подбросили.

О версии защиты рассказал в ходе судебного заседания 10 ноября прокурор. "Они сказали, что это не их, что им "подкинули", я извиняюсь за такой сленг. Такую версию они нам сейчас выдвигают. 120 миллионов долларов (7,1 млрд рублей по текущему курсу - Би-би-си) - ничего себе подкинули!" - сказал прокурор.

Никулинский суд Москвы начал рассматривать иск генпрокуратуры к арестованному полковнику МВД Дмитрию Захарченко и его родственникам. Дело ведет судья Елена Кузнецова. Ведомство подало заявление об изъятии в пользу государства арестованных денег и имущества бывшего замглавы управления "Т" антикоррупционного главка МВД Дмитрия Захарченко, а также его семьи.

Дмитрия Захарченко, курировавшего в МВД борьбу с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе, задержали в сентябре прошлого года по обвинению в получении взятки в 7 млн рублей. Еще два эпизода ему вменили 22 февраля после передачи его дела в Следственный комитет России. При обыске в квартире сестры Захарченко следователи нашли склад с почти 9 млрд рублей в разной валюте. Позже адвокат Захарченко заявил, что полковник не знал об источнике происхождения денег и о том, как они оказались в квартиры его сестры.

Соответчики на заседании суда отсутствовали, их интересы представляли адвокаты. "Мы считаем, что требования иска не подлежат удовлетворению в полном объеме. Соответчики указывали на то, что Захарченко им средств на приобретение какого-либо имущества не передавал", - заявил адвокат Захарченко Александр Горбатенко.

Media playback is unsupported on your device Миллиарды Захарченко: на что хватит найденных у полковника денег?

Адвокат матери Захарченко заявил, что сын не передавал ей деньги на приобретение имущества. "Основная сумма денег ей досталась ей от родственницы в наследство в 1990-х годах, порядка 1 млн долларов, средства хранились по месту жительства, - сказал защитник. - Осуществлялась хозяйственная деятельность, связанная с пользованием земельных участками, приращение имущества за счет договоров займов, которые не носили официальный характер".

Кроме того, по словам адвоката, квартиры она приобретала на стадии котлована, и это было значительно дешевле, чем они стоят сейчас.

Общая сумма имущества Захарченко, подлежащего взысканию в доход государства, составляет примерно 9 млрд рублей (152 млн долларов). Помимо денег наличными, это 13 квартир и 14 машино-мест в элитных районах Москвы, а также четыре дорогих автомобиля. Часть имущества была зарегистрирована на родственников и знакомых полковника. Объемы имущества и реального дохода Захарченко несоразмерны доходу, который он называл в качестве своей зарплаты, отметил в ходе заседания суда прокурор.

Квартиры, в которых следователи нашли деньги, также арестованы, генпрокуратура хочет их конфисковать.

Соответчиками по иску привлекли родственников Захарченко, на которых оформлено арестованное имущество, а также его подруг. "Соответчики не задавались вопросом, почему зарплата у сотрудника полиции одна, а имущество и доход другие и несоразмерны зарплате", - сказал прокурор. Генпрокуратура считает, что Захарченко оформлял квартиры и машины на родственников и знакомых. Полковник, по версии прокуратуры, делал это, чтобы не декларировать это имущество и показать, что он чист перед законом. "А он не чист", - отметил на заседании суда прокурор.

Соответчиками по иску генпрокуратуры в итоге стали отец и мать полковника Захарченко, его сестра Ирина Разгонова, жена Анастасия Пестрикова, подруги Яна Саратовцева и Марина Семынина, а также подруга Пестриковой Лилия Горшкова. Никто из них не мог приобрести на законные доходы то имущество, которое на них оформлено, отмечает генпрокуратура.

Так, Саратовцева, "не обладая внушительными и законными источниками доходов, имеет имущество на сумму более 70 млн рублей", заявил в ходе заседания прокурор. У Семыниной доход за последние несколько дней составил 596 тыс. рублей, при этом только принадлежащие ей машины стоят около 16 млн рублей. Пестриковой принадлежит имущество на сумму 80 млн рублей, и еще у нее обнаружили 16 млн рублей, при этом трудовой деятельности она не вела и не ведет.