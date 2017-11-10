Бывший премьер Шотландии будет вести шоу на RT

Правообладатель иллюстрации PA Image caption Название телепрограммы будет простым: "Шоу Алекса Салмонда"

Бывший первый министр Шотландии и бывший лидер сепаратистской Шотландской национальной партии (SNP) Алекс Салмонд запускает ток-шоу на российском телеканале RT, финансируемом государством.

Салмонд возглавлял партию и шотландское правительство вплоть до референдума 2014 года, на котором избиратели проголосовали против независимости Шотландии.

По словам Салмонда, на ток-шоу будут приглашаться политики, бизнесмены и звезды шоу-бизнеса.

Шоу будет продюсироваться компанией Slainte Media, основанной Салмондом совместно с другим политиком из SNP Тасминой Ахмед-Шейх.

RT многие считают пропагандистским телеканалом. Салмонд призвал зрителей делать выводы самим.

В четверг телеканал RT, который в прошлом назывался Russia Today, согласился зарегистрироваться в США как иностранный агент, несмотря на то, что до сих пор компания отрицала, что продвигает в Америке интересы какого-то государства.

В обнародованном в январе докладе американских спецслужб говорится, что "Кремль решает, кто работает на RT, и тщательно контролирует программы канала, нанимая людей, которые могут продвигать стратегический месседж России из своих собственных идеологических убеждений".

Однако сам Алекс Салмонд в интервью Би-би-си указал, что "за последние год или два гостями программ RT были 50 членов парламента от Лейбористской партии, в том числе и ее лидер, 37 депутатов от Консервативной партии и 17 от SNP".

"Было бы странно, если бы я заявил, что уйдя из парламента, я отказываюсь создавать свое собственное шоу, при помощи моей собственной компании, которая находится под моим полным редакционным контролем, потому что оно будет транслироваться на RT", - добавил Салмонд.

Правообладатель иллюстрации Alex Salmond Image caption Ток-шоу будет производить компания самого Салмонда

Бывший лидер SNP добавил: "Было бы замечательно, если бы люди посмотрели это шоу. Если шоу хорошее, хорошо спродюсированное, с интересными гостями и интересными темами для обсуждений, тогда они могли бы сказать, что это хорошее шоу".

"А если выяснится, что это кремлевская пропаганда, тогда меня можно будет в чем-то обвинять, но почему бы сначала не посмотреть само шоу?" - продолжил Салмонд.

Ток-шоу Салмонда будет транслироваться в Соединенном Королевстве каждый четверг после 16 ноября. RT в Британии входит в общедоступный бесплатный пакет телеканалов Freeview.

Салмонд говорит, что хочет приглашать на свое шоу людей, у которых есть "идеи и ответы". В начале программы они будут излагать свои идеи, а затем отвечать на вопросы аудитории.

Политические оппоненты Салмонда уже подвергли критике его решение сотрудничать с RT. Лидер Либерально-демократической партии Шотландии Уилли Ренни сказал, что Салмонд мнит себя "Майклом Паркинсоном пропагандистского телеканала Путина" (имея в виду легендарного ведущего ток-шоу, на протяжении нескольких десятилетий выходившего на Би-би-си).

Нынешний лидер Шотландской национальной партии Никола Стерджен, также возглавляющая шотландское правительство, сказала так: "Я уверена, что смотреть шоу Алекса будет интересно - однако избранный им канал я бы выбирать не стала. Конечно, Алекс теперь не выборный политик и волен делать все, что ему заблагорассудится. Но если бы он спросил моего совета, я бы предложила ему поискать другой телеканал для трансляции его увлекательного (в чем я не сомневаюсь) шоу".

"Ни я, ни SNP не будем сторониться критики российской политики там, где, как мы считаем, она заслужена", - добавила Стерджен.

Алекс Салмонд также ведет собственную разговорную программу на лондонской радиостанции Эл-би-си (там много программ, похожих по формату на "Особое мнение" на "Эхе Москвы").

Иэн Дейл, который ведет аналогичную программу, написал в "Твиттере": "Я стараюсь не критиковать коллег по Эл-би-си, но для Алекса Салмонда сделаю исключение. Я принял приглашение на запуск нового телешоу Алекса Салмонда. Только что я узнал, что оно будет на RT. Стыдись, Алекс. Очень стыдись".