Трое студентов пострадали при наезде на толпу в Тулузе

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption При наезде пострадали девушка и двое молодых людей

В Тулузе на северо-западе Франции водитель наехал на группу студентов. В результате трое получили ранения. Двое в тяжелом состоянии.

Водитель автомобиля арестован.

При атаке пострадала 23-летняя девушка и двое молодых людей, 22 и 23 лет.

Предположительно все трое пострадавших студентов - китайские граждане.

Инцидент произошел рядом с университетским кампусом, на окраине Бланьяка.

Французские СМИ со ссылкой на полицию сообщают, что водитель намеренно совершил наезд.

Тем не менее полиция не считает случившееся террористической атакой.

По данным полицейских, 28-летний водитель до этого не привлекался по статьям, связанным с экстремизмом.

По неподтвержденной информации, он страдал психологическими расстройствами.