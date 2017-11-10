"Хезболла" против Саудовской Аравии: ситуация в Ливане накаляется
Лидер ливанского шиитского движения "Хезболла" Хасан Насралла обвинил Саудовскую Аравию в попытке дестабилизировать ситуацию в Ливане и сказал, что суннитское королевство удерживает ливанского премьер-министра Саада Харири против его воли.
Ливан оказался в центре регионального конфликта между суннитской Саудовской Аравией и шиитским Ираном после неожиданной отставки Харири на минувших выходных.
Насралла заявил в видеообращении, что Саудовская Аравия объявила войну Ливану и натравливает на него Израиль.
Харири объявил об отставке в Эр-Рияде, а свое решение объяснил тем, что во внутреннюю политику Ливана вмешиваются Иран и "Хезболла".
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Харири сказал, что опасается за свою жизнь.
Отец Харири Рафик также занимал пост премьер-министра и погиб от бомбы в 2005 году. Многие винят в этом преступлении "Хезболлу", но шиитское движение отрицает причастность.
Наблюдатели подозревают, что Харири находится в Саудовской Аравии практически под домашним арестом, а в отставку он ушел под давлением Эр-Рияда, обеспокоенного усилением "Хезболлы".
Саудовская Аравия ответила, что Харири - свободный человек, и его никто не удерживает.
В понедельник с обвинениями в адрес "Хезболлы" выступили саудовцы, заявив, что именно шиитское движение объявило войну королевству, запустив ракету в направлении Эр-Рияда с территории Йемена.
США, Франция и другие страны призвали региональные державы к сдержанности.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш предупредил, что любой конфликт в регионе приведет к опустошительным последствиям, а Эммануэль Макрон - президент Франции, традиционно поддерживающей хорошие отношения как с Ливаном, так и с Саудовской Аравией, - прибыл с незапланированным визитом в Эр-Рияд.
Госсекретарь США Рекс Тиллерсон призвал не использовать Ливан в качестве места для разрешения конфликтов на Ближнем Востоке.
Тиллерсон назвал Харири важным партнером США и говорил о нем как о действующем премьере Ливана.
По словам Тиллерсона, у США нет доказательств того, что Харири удерживают против его воли.