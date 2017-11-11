Путин: отношения России и США не вышли из кризиса

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Встреча Путина и Трампа несколько раз анонсировалась, но так и не состоялась

Президент России Владимир Путин заявил, что несостоявшаяся отдельная встреча с президентом США Дональдом Трампом на саммите АТЭС свидетельствует о продолжающемся кризисе в отношениях двух стран.

"Это говорит о том, что отношения между Россией и США пока не вышли из состояния кризиса", - сказал Путин, выступая перед журналистами.

В то же время Путин назвал успешной короткую встречу с Трампом на полях саммита. "Мы поговорили в ходе сегодняшнего заседания, пообщались. В общем и целом, все, что хотели, мы обсудили", - добавил он.

Дональд Трамп, в свою очередь, рассказал, что в общей сложности два или три раза коротко поговорил с Путиным во время саммита.

Американский президент заявил журналистам, что при каждой встрече Путин отвергает обвинения во вмешательстве в президентские выборы в США. Кроме того, по словам Трампа, российский президент "очень оскорблен" постоянными обвинениями.

По словам американского президента, расследование о возможном вмешательстве России в выборы препятствует улучшению отношений между странами.

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Трамп подчеркнул, что наладить отношения с Россией необходимо: "На самом деле это будет прекрасно.. потому что он действительно может помочь нам с Северной Кореей. У нас большая проблема с Северной Кореей, и Китай помогает нам. Если бы Россия помогала нам вместе с Китаем, эта проблема разрешилась бы гораздо быстрее".

Ранее на сайте Кремля было опубликовано совместное заявление двух лидеров. В нем говорится, что Путин и Трамп "подтвердили свою решимость нанести поражение ИГ* в Сирии", а также согласили в необходимости политического урегулирования конфликта в Сирии.

"Президенты договорились поддерживать действующие военные каналы связи для обеспечения безопасности вооруженных сил США и РФ, а также предотвращения опасных инцидентов с участием сил партнеров, ведущих борьбу с ИГИЛ", - говорится в заявлении.

До начала саммита АТЭС во Вьетнаме активно обсуждалась возможная встреча двух президентов. В итоге она так и не была согласована, по официальной версии, из-за несовпадения графика рабочих встреч.

Впервые Путин и Трамп встретились в июле на саммите "Большой двадцатки" в немецком Гамбурге. Тогда Трамп назвал эту встречу потрясающей.

Вопросы о возможных связях с Кремлем преследовали Дональда Трампа, с тех пор как он одержал победу на президентских выборах в прошлом году.

Москва последовательно отрицает вмешательство в выборы в США.

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