Почему Сечин не явился в суд: у судьи и "Роснефти" разные версии

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Самый ожидаемый свидетель по делу экс-министра экономического развития России Алексея Улюкаева - глава "Роснефти" Игорь Сечин - так и не появился на заседании, хотя его официально вызвал суд.

Пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев объяснил это тем, что Сечину не пришла повестка в суд. При этом судья на заседании объявила, что повестка отправлялась по электронной почте и по факсу, а также ее пытались передать лично в руки, но сотрудники "Роснефти" отказались ее принимать.

Возможное участие Сечина вызвало большой ажиотаж - в суд пришло существенно больше журналистов, чем обычно, в зал попасть удалось не всем. На это обратила внимание защита Улюкаева. "А что вас так много, думаете придет кто-то?" - поприветствовала журналистов адвокат бывшего министра Дареджан Квеидзе.

Сам Улюкаев появился в зале чуть позже запланированного. На вопрос о причинах опоздания он ответил, что это зависит не от него. "Я человек подневольный, когда за мной приезжают, тогда и едем", - сказал он. На вопрос журналистов, готов ли он встретиться с Сечиным, Улюкаев отвечать не стал.

Уже после того как в "Роснефти" заявили, что Сечин не получил повестку, агентство ТАСС сообщило, что он все же пришел в суд, снова заинтриговав собравшихся журналистов. Однако вскоре агентство аннулировало свое сообщение, объяснив, что оно вышло по ошибке.

В итоге суд снова вызвал Сечина на заседание и начал заслушивать свидетелей защиты. Первым из них выступил замминистра энергетики России Алексей Текслер. Кроме того, в суд явился замдиректора департамента корпоративного управления минэкономразвития​ Иван Безменов.

Еще один свидетель защиты, которого планировал заслушать суд, сотрудник ФСБ Александр Калиниченко, на заседание не пришел. Из ФСБ в суд поступила справка, согласно которой он находится в командировке и не может явиться в суд.

"Личной заинтересованности быть не могло"

Текслер, выступая в суде, подтвердил, что был председателем совета директоров "Башнефти", подготовка к приватизации которой и стала причиной возбуждения дела против Улюкаева. На этой должности он занимался созывом советов и участием в них, но денег за это не получал, поскольку чиновникам это запрещено.

После этого Текслера спросили, что ему известно о ходе подготовки к приватизации "Башнефти" и почему на участие в приватизации принадлежащих государству компаний в итоге выдали отрицательное заключение.

Текслер сказал, что министерство энергетики участвовало в этом процессе и согласовало включение компании в план приватизации, а отрицательный отзыв был обусловлен пришедшим в минэкономразвития и минэнерго распоряжением правительства за подписью вице-премьера Аркадия Дворковича.

По словам Текслера, в этом документе содержалось требование представить в правительство предложение "исходя из нецелесообразности участия [в приватизации] компаний, прямо или косвенно контролируемых государством".

"Никакой личной заинтересованности быть не могло в такой позиции", - добавил он. На уточняющий вопрос адвоката, обращался ли Улюкаев к Текслеру по поводу ответа, подготовленного минэнерго на этот документ, замминистра энергетики ответил отрицательно.

Прокурор спросил у свидетеля, как он оценивает сделку по Башнефти. "Отраслевая позиция Минэнерго заключалась в том, что компания, которая приобретает актив, должна развивать его. Безусловно, Роснефть - такой стратег, которая развивает компанию. Это хорошая сделка", - сказал он.

"Иногда документы подвергались правке"

Следом за Текслером в суде выступил замдиректора департамента корпоративного управления минэкономразвития​ Иван Безменов. По его словам, работа по приватизации "Башнефти" началась с распоряжения Медведева и подбора агентов для сделки. В двухэтапном отборе победил банк "ВТБ-Капитал".

Защита Улюкаева спросила, участвовал ли Улюкаев лично в каких-то совещаниях по сделке. Свидетель вспомнил одно, проходившее с участием "ВТБ-Капитала" и "Роснефти". На нем обсуждали возможность участия иностранных инвесторов и госкомпаний в приватизации. Участие иностранных сочли единогласно нецелесообразным. По участию госкомпаний решения на совещании принято не было.

Адвокат также спросила, прикладывала ли "Роснефть" расчеты к собственному утверждению, что покупка ею "Башнефти" принесет синергетический эффект в 160 млрд руб. Безменов не вспомнил, но сказал, что видел заключение компании "Открытие". Детально он его, впрочем, тоже не помнит. "Там указывалось, что возможно достижение такого синергетического эффекта", - сказал он.

Также Безменова спросили о письме в правительство о возможной приватизации "Башнефти". Ранее, выступая на заседании суда директор департамента корпоративного управления минэкономразвития Оксана Тарасенко утверждала, что Улюкаев вычеркнул оттуда абзацы, описывавшие положительный эффект от сделки по покупке "Башнефти" "Роснефтью".

По словам Безменова, он был автором этих абзацев. Улюкаев внес правки в двух местах: там, где говорилось, что участие "Роснефти" создаст конкуренцию за долю "Башнефти", и там, где говорилось, что утверждения о максимизации прибыли для бюджета требуют дополнительного анализа. По словам свидетеля, эти абзацы были значимы, поскольку влияли на полноту обоснования.

Безменов сказал, что не знает, почему министр вычеркнул такие важные абзацы. В то же время он отметил, что Улюкаев периодически правил и другие документы, и назвать внесенную правку какой-то исключительной практикой нельзя. "Иногда документы подвергались правке, - отметил свидетель. - Не могу сказать, насколько часто такое случалось".

"Будет свидетелем защиты"

Прокуратура допрос своих свидетелей завершила на предыдущем, 15-м по счету заседании по делу Улюкаева. Однако тогда же прокурор попросил отправить повестку Игорю Сечину. Адвокаты экс-министра, удивленные тем, что повестку не отправили раньше, также ходатайствовали о вызове Сечина в суд.

Оба ходатайства были удовлетворены. На вопрос, чьим же свидетелем тогда будет Сечин, прокуроры ответили: "Ну, защиты".

На том же заседании прокуроры представили вещественные доказательства - 2 млн долларов наличными и сумку, в которой, по версии следствия, Улюкаев получил их от главы "Роснефти". После этого прокурор объявил, что обвинение полностью закончило представление доказательств по делу.

Дело Улюкаева

Улюкаева задержали 14 ноября прошлого года у офиса "Роснефти" в Москве. Следственный комитет России утверждал, что чиновника взяли с поличным при получении 2 млн долларов.На руках экс-министр обнаружили следы специального вещества, которым были обработаны сумка и купюры.

По версии следствия, Улюкаев требовал от Сечина взятку в 2 млн долларов за то, чтобы его ведомство дало положительное заключение на приобретение "Роснефтью" госпакета акций "Башнефти".

Улюкаеву предъявлено обвинение по статье "Получение взятки должностным лицом в особо крупном размере". Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Как объяснял Би-би-си адвокат Сергей Бадамшин, с юридической точки зрения Сечин обязан был явиться в суд. "Человек может не пойти в суд только при наличии уважительных причин - состояние здоровья, заболевание, отсутствие в стране", - отмечал он.

Если уважительной причины нет, то свидетеля, который проигнорировал повестку, могут привести в суд сотрудники Федеральной службы судебных приставов. "Я думаю, он [Сечин] должен быть заинтересован сам явиться в суд, бегать от суда в данной ситуации будет неэтично", - говорил Бадамшин.

Адвокат также уточнял, что Сечин не сможет направить вместо себя представителя, поскольку является главным свидетелем по делу.

Судебный процесс

Первое заседание по делу Улюкаева прошло 16 августа. На нем экс-министр заявил, что ФСБ организовала против него провокацию на основе "заведомо ложных доносов" главы "Роснефти" Игоря Сечина и бывшего руководителя службы безопасности компании, генерала ФСБ Олега Феоктистова.

Феоктистов был допрошен в качестве свидетеля 20 сентября. Его допрос проходил в закрытом режиме, с прессой Феоктистов общаться не стал.

СМИ называли Феоктистова человеком, организовавшим уголовное дело против Улюкаева. Феоктистов работал начальником управления собственной безопасности ФСБ, потом перешел в "Роснефть" на должность вице-президента. В марте 2017 года, через несколько месяцев после задержания Улюкаева, Феоктистов вернулся в ФСБ, рассказывал Сечин.

Всего в списке свидетелей обвинения по делу Улюкаева значилось 30 человек. За два с половиной месяца процесса суд заслушал показания чиновников министерства экономического развития, сотрудников "Роснефти", водителя Улюкаева, его экс-помощницы, сотрудника ФСБ и журналиста, заснявшего, как Сечин, Улюкаев и глава ВТБ Андрей Костин играли на бильярде на полях саммита в Гоа.

Первоначально следствие утверждало, что Улюкаев требовал взятку именно там, однако впоследствии в суде были оглашены рапорты Сечина и Феоктистова, из которых следовало, что министр просил взятку вовсе не в Гоа, а в Москве. Это противоречие прокуроры никак не объяснили.

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Свидетели в основном говорили, что не помнят деталей приватизации "Башнефти" и ссылались на публикации в СМИ. Никто из служащих "Роснефти" или минэкономики не вспомнил, чтобы министр лично препятствовал покупке "Роснефтью" акций "Башнефти" или затягивал этот процесс.

Расшифровки разговоров Сечина и Улюкаева в день задержания, обнародованные на одном из заседаний, свидетельствуют о том, что они говорили обо всем, кроме непосредственно приватизации "Роснефти" и взятки.

Из расшифровок следует, что по окончании встречи Сечин передал экс-министру корзинку с колбасой и сумку, в которой сотрудники ФСБ нашли деньги. При этом глава "Роснефти" произнес фразу "вот, держи, собрали объем", на которую обратили внимание прокуроры - обвинение считает, что это доказывает получение взятки Улюкаевым.

Защита Улюкаева настаивает, что Сечин вручил ему крупную сумму денег под видом бутылок вина, и министр не знал, что на самом деле находится внутри. Известно, что глава "Роснефти" действительно периодически дарит партнерам и друзьям корзины с колбасой "от Иваныча", которую производят из дичи, убитой им на охоте.