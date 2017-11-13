Телеканал RT сообщил о регистрации иностранным агентом в США

Правообладатель иллюстрации ZUMA/TASS Image caption После регистрации RT America должна будет отчитываться об источниках финансирования перед минюстом США

Телеканал RT America прошел регистрацию в качестве иностранного агента, сообщила главный редактор RT Маргарита Симоньян. Ранее она заявляла, что регистрации от компании требовало министерство юстиции США. При этом сам минюст ситуацию не комментировал.

"Между уголовным делом и регистрацией мы выбрали последнее. С чем и поздравляем американскую свободу слова и всех, кто в нее все еще верит", - заявила Симоньян.

Как утверждало руководство телеканала, в случае отказа зарегистрироваться счета компании могли быть заморожены, а глава компании - арестован.

По словам Симоньян, изначально минюст потребовал, чтобы канал прошел регистрацию до 17 октября. Однако позднее стало известно, что срок продлили до 13 ноября.

По закону, организации, зарегистрированные в США в качестве агентов других государств, обязаны предоставлять информацию об источниках финансирования и составе руководства.

Правообладатель иллюстрации Питалев Илья/ TASS Image caption Главный редактор канала RT Маргарита Симоньян назвала изначальные сроки регистрации "людоедскими"

Если речь идет о СМИ, то минюст потребует также копии всех печатных, электронных и видеоматериалов.

Кроме того, после регистрации RT придется обозначить свои статьи, телевизионные сюжеты и программы специальной пометкой: "Продукт агента иностранного государства".

Президент России Владимир Путин назвал требование минюста США в отношении RT атакой на российские СМИ.

"Атака на наши средства массовой информации в Соединенных Штатах - это атака на свободу слова, без всякого сомнения", - заявил Путин.

На прошлой неделе спикер Госдумы Вячеслав Волдин поручил разработать встречные меры в отношении иностранных СМИ, работающих в России. Законопроект будет рассмотрен на заседании парламента в среду.

Первый зампред фракции "Единая Россия" Андрей Исаев сказал, что потенциально в этот список войдут телеканал Си-эн-эн, Радио Свобода, Голос Америки и Дойче Велле, а также "ряд других структур, которые активно работают на территории РФ и могут быть иностранными агентами".