"И еще один!" Сколько детей у Криштиану Роналду?

Полузащитник мадридского "Реала" Криштиану Роналду объявил, что у него родилась дочь, опубликовав в Instagram, Twitter и Facebook фотографию из родильного отделения больницы в Мадриде.

"Только что родилась Алана Мартина! И мама, и дочка чувствуют себя отлично! Мы все очень счастливы", - сообщил футболист. В Instagram фотография за 17 часов набрала более 8 млн лайков.

Матерью девочки стала подруга Роналду - 22-летняя модель из Испании Джорджина Родригес. Алана Мартина - вторая дочь футболиста и первый его ребенок, имя матери которого не является секретом для общественности.

У Джорджины Родригес - контракт с модельным агентством Uno Models. Она учила английский в Лондоне и работала в бутике Gucci продавцом-консультантом.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Роналду со своей подругой Джорджиной Родригес и старшим сыном на церемонии вручения награды "Лучший футболист по верссии ФИФА". 23 октября 2017 года

Всего четыре с половиной месяца назад стало известно, что у Роналду родились двойняшки - Ева и Матео.

О матери родившихся в конце июня двойняшек ничего не известно. Сам спортсмен отказался называть ее имя. По данным СМИ, речь скорее всего идет о суррогатном материнстве.

Также известно, что 32-летний Роналду воспитывает 7-летнего сына Криштиану Роналду-младшего, который родился 17 июня 2010 года. Имя матери первенца также неизвестно. По данным СМИ, выносившая мальчика американка подписала соглашение о неразглашении информации, получив при этом несколько миллионов евро.

Имя матери не знает и сам ребенок. Роналду ранее говорил, что не видит в этом проблемы, так как у мальчика есть "отличный, любящий отец и родственники". При этом футболист сказал, что расскажет сыну всю правду о его рождении, когда тот подрастет.

С воспитанием детей футболисту помогает его мама Долорес.

Болельщики и поклонники звезды мирового футбола встретили сообщение Роналду о рождении дочери поздравлениями и колкими шутками.

Одна из самых популярных - та самая фотография из больницы, на которой у подруги футболиста и его старшего сына лицо самого Роналду.

Правообладатель иллюстрации Insttagram

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption "Когда ты понимаешь, что у твоего папы больше детей, чем забитых голов в этом сезоне".

В прошлом году Роналду был признан ФИФА лучшим футболистом года. Однако в этом году выступает ниже привычного уровня.