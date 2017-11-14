Дума приравняет зарубежные СМИ к иностранным агентам

Правообладатель иллюстрации Zuma\TASS Image caption Среди иностранных СМИ, которые могут попасть под действие поправок, ранее называли американский телеканал Си-эн-эн

Иностранные СМИ и российские издания с иностранным финансированием могут принудительно причислить к иностранным агентам по аналогии с некоммерческими организациями. Если СМИ не выполнят требования нового закона, то потеряют возможность работать в России.

Поправки, которые введут ограничительные меры против иностранных СМИ в России, уже подготовили в российской Госдуме. Об этом сообщил журналистам ее вице-спикер Петр Толстой. Точный текст поправок ещё недоступен для журналистов.

По словам вице-спикера, теперь к иностранным СМИ будут применяться те же нормы, что к некоммерческим организациям: зарубежные СМИ будут принудительно признаваться иностранными агентами.

Решение о признании СМИ иностранным агентом скорее всего будет принимать министерство юстиции, как и в случае с некоммерческими организациями, сообщил Толстой. По его словам, окончательно уполномоченный орган и процедуру определит правительство.

Под новый закон попадут как СМИ, которые зарегистрированы за рубежом, так и те СМИ, которые зарегистрированы в России, но получают иностранное финансирование. По словам Толстого, это будет единственным критерием для признания агентом.

Толстой и глава комитета по информполитике Леонид Левин заявили журналистам, что закон не коснется "иностранных корпунктов". Однако как будет различаться работа корпункта и работа иностранного СМИ, они не пояснили.

Если СМИ не выполнит требования закона об иностранных агентах, то оно потеряет возможность работать в России.

СМИ, признанные иностранными агентами, должны будут указывать это в своих материалах, как и иностранные агенты-НКО. Также они должны будут отчитываться ежеквартально не только за иностранные, но и за все российские средства, включая частных жертвователей.

В отчете должны указываться имена тех, кто пожертвовал средства или имущество, и пояснения, на что эти средства были потрачены. СМИ-агенты должны будут проходить обязательный платный аудит и им будет запрещено вести упрощенную бухгалтерскую отчётность, как российским организациям.

Другие обязательства СМИ-иноагентов определит министерство юстиции.

Штрафы для НКО - иностранных агентов

По закону об НКО, иностранным агентом считается организация, которая получает деньги и имущество из-за рубежа прямо или косвенно, а также участвует в политической деятельности на территории России.

Под политической деятельностью закон подразумевает участие в организации публичных мероприятий (митингов, дебатов и т.д.), наблюдение за выборами, обращение к госорганам, распространение мнений о работе госорганов, проведение социологических опросов и т.д.

КоАП РФ Статья 19.34. Нарушение порядка деятельности некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента

1. Осуществление деятельности некоммерческой организацией, выполняющей функции иностранного агента, не включенной в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, -влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 100 тысяч до 300 тысяч рублей; на юридических лиц - от 300 тысяч до 500 тысяч рублей.

2. Издание некоммерческой организацией, выполняющей функции иностранного агента, материалов и (или) их распространение, в том числе через средства массовой информации и (или) с использованием сети "Интернет", без указания на то, что эти материалы изданы и (или) распространены некоммерческой организацией, выполняющей функции иностранного агента, - влекут наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 100 тысяч до 300 тысяч рублей; на юридических лиц - от 300 тысяч до 500 тысяч рублей.

Сейчас в России 87 НКО признаны иностранными агентами и включены вспециальный реестр Минюста.

Введение новых правил работы иностранных СМИ и СМИ с иностранным финансированием депутаты назвали зеркальным ответом на признание российского государственного телеканала RT в США иностранным агентом.

В начале сентября российский телеканал RT, вещающий в Америке, сообщил о получении письма от минюста США с требованием зарегистрироваться в качестве иностранного агента. Главный редактор RT Маргарита Симоньян назвала эти требования незаконными и отметила, что из-за давления властей США телекомпания может уйти из страны.

Однако в ноябре было объявлено, что RT принял решение зарегистрироваться в США в качестве иностранного агента. В понедельник, 13 ноября, он это сделал.

Среди СМИ, которые могут подпасть под новый законопроект, парламентарии ранее называли "Радио Свобода", "Голос Америки" и Си-эн-эн.

Экстренное принятие

Поправки будут внесены в Госдуму во вторник представителями всех фракций. Вице-спикер Толстой представляет фракцию парламентского большинства, "Единую Россию", и представители это фракции уже высказались за принятие этого закона. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что парламент намерен принять закон уже в среду.

Изменения будут внесены закон о СМИ с отсылкой к закону о некоммерческих организациях.

Технически ограничения для иностранных СМИ будут внесены в виде поправок ко второму чтению в уже принятый в первом чтении законопроект о внесудебной блокировке сайтов нежелательных в России организаций.

Этот документ разрешает Роскомнадзору незамедлительно блокировать сайты по требованию Генпрокуратуры. Он был внесен представителями "Единой России", "Справедливой России" и КПРФ в сентябре, а принят в первом чтении 26 октября.

Срок представления поправок ко второму чтению к этому законопроекту истек 4 ноября. Однако в понедельник комитет по СМИ предложил продлить его до вторника, 14 ноября.

Правообладатель иллюстрации TASS Image caption На фоне принятия закона об иностранных агентах соответствующую надпись неизвестные нанесли на стену дома, где находится организация "Мемориал"

В регламенте Госдумы прямо не говорится, что поправки ко второму чтению не должны менять концепцию законопроекта, принятого в первом чтении. Однако в нем прописано, что такие поправки должны вноситься в отдельную таблицу и рекомендоваться к отклонению.

Но на практике депутаты регулярно вносят в качестве поправок ко второму чтению нормы, которые регулируют совсем другую сферу, нежели изначальный законопроект.

Недавно подобное произошло с законопроектом о лишении гражданства осужденных за терроризм и экстремизм. Во втором чтении в документ предложили поправку по совершенно другой теме: она позволила жителям Украины для получения гражданства России предоставить в МВД только письменное заявление об отказе от гражданства Украины.

Такое экстренное принятие законопроекта противоречит заявленным принципам работы нового созыва Госдумы. Спикер Вячеслав Володин не раз говорил, что приоритет работы седьмого созыва будет в "повышении качества законотворчества" и создании "атмосферы дискуссионного рассмотрения" законопроектов.

В начале своей работы год назад депутаты даже прописали в регламенте работы Госдумы, что принятие законопроектов в нескольких чтениях в один день (как это часто происходило в Думе шестого созыва) допустимы только в исключительных случаях.