Экс-губернатор Кировской области Никита Белых женился в СИЗО

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Бывший губернатор Кировской области Никита Белых, которого судят по обвинению в получении взятки, женился в СИЗО. Об этом в "Фейсбуке" сообщила его невеста Екатерина Рейферт. Факт заключения брака Русской службе Би-би-си подтвердил адвокат Белых Андрей Грохотов.

По его словам, брак был зарегистрирован в комнате для свиданий, "в скромной обстановке без торжественных мероприятий". Для заключения брака в СИЗО "Лефортово" приезжали сотрудники 3-го дворца бракосочетания, уточнил адвокат.

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Белых и Рейферт неоднократно просили следователей разрешить им заключить брак в СИЗО, но следователи утверждали, что это невозможно, поскольку девушка является свидетелем по уголовному делу против бывшего губернатора.

В августе этого года адвокат Марина Ярош сообщила, что после допроса в качестве свидетеля Рейферт разрешат встретиться с Белых, чтобы зарегистрировать брак. Рейферт была допрошена на заседании суда 11 октября.

Дело Белых

Белых был задержан 24 июня 2016 года в ресторане московского отеля Lotte Plaza после встречи с предпринимателем Юрием Судгаймером. Тот, по версии следствия, передал экс-губернатору взятку в 150 тысяч евро. Незадолго до этой встречи бизнесмен обратился в ФСБ и заявил, что бывший глава Кировской области неоднократно требовал от него деньги.

Следствие утверждает, что в 2012-2016 годах Белых получил в общей сложности 600 тысяч евро. За эти деньги, по версии обвинения, он покровительствовал предпринимателям Альберту Ларицкому и Юрию Судгаймеру, контролировавшим "Нововятский лыжный комбинат" и "Кировлес" (позже преобразованный в УК "Лесхоз").

Эти предприятия, считают следователи, были включены в список приоритетных инвестпроектов и получили в аренду лесные участки на льготных условиях.

Белых обвинения в получении взяток отвергает. Предположения следствия о наличии корыстного умысла он называет плодом больного воображения.

Защита Белых просила освободить его под залог, ссылаясь на плохое состояние его здоровья, но суд в этом отказывал.