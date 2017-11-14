Чеченец-гей, первым открывший лицо, извинился перед Кадыровым

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Сообщения о преследовании геев в Чечне вызвали в Европе волну акций в их защиту

Мовсар Эскарханов, ставший первым уроженцем Чечни, публично признавшимся в своей гомосексуальности, в сюжете чеченского телевидения попросил прощения у руководства республики и заявил, что его признание было сделано под давлением западных журналистов, чтобы "опозорить его перед чеченским народом и правителем".

В конце сентября американское издание Time опубликовало статью о жителе Чечни, который несколько лет назад уехал в Германию и не может получить статус беженца. На видео, прикрепленном к статье, Мовсар Эскарханов рассказывает о том, что своей историей он хочет помочь другим чеченским геям и призывает не бояться никого.

"Я не буду скрывать лицо. Я не хочу даже скрывать лицо. Пускай весь мир увидит мое лицо.. Если бы меня отправили в Россию, они бы меня забрали в Чечню и они бы просто меня убили. Пускай меня не будет завтра, но я хочу спасать этих людей [...] Слова напутствия я могу сказать и другим геям: вы не должны бояться, вы должны дальше жить," - говорит Эскарханов в видеоролике.

В понедельник чеченское телевидение показало анонс репортажа, в котором Мовсар Эскарханов утверждает, что журналисты издания Time имели целью опозорить чеченцев. По словам Мовсара, западных журналистов позвал он сам, они якобы обещали помочь ему с получением документов в Германии, но не помогли.

"Они опозорили меня перед чеченским народом и чеченским правителем, меня подставили. Поэтому я прошу прощения у жителей Чечни, руководства Чечни, чеченцев, проживающих на Северном Кавказе и в Европе", - говорит герой телесюжета.

Свой поступок Мовсар оправдывает тем, что принимал противоэпилептические таблетки из-за болезни, однако, по его словам, теперь он идет на поправку.

"Сошел с пути"

В начале ноября чеченское государственное телевидение опубликовало специальный репортаж о семье Мовсара. Журналисты нашли ее в селе Ачхой-Мартан Чеченской республики. Сестра Эскарханова рассказывает, что он приемный ребенок и доставлял им много проблем, когда жил дома. "Теперь, если он сошел с пути, он нам не нужен", - говорит она.

Мать Мовсара отказалась от комментариев, журналист чеченского ТВ прокомментировал ее отказ тем, что ей стыдно смотреть людям в глаза. В том же сюжете психотерапевт говорит о Мовсаре: "Он, скорее всего, психопат".

Свои заключения врач делает на основе видеороликов, в которых Эскарханов в агрессивной форме обещает отомстить всем своим обидчикам, которые испортили ему жизнь и вынудили покинуть Чечню.

После выхода этого репортажа Мовсар записал ответное видеообращение, в котором подтверждает тот факт, что он неоднократно обращался за медицинской помощью в Европе, однако не говорит, какого рода помощь ему оказывалась.

В Германии получить вид на жительство Мовсару помогает руководитель немецко-кавказского культурного центра Эккехард Маас. В разговоре с Русской службой Би-би-си он рассказал, что к нему приходил человек, который представился чеченским журналистом и попросил контакты Мовсара Эскарханова.

"Это было немного странно. Ко мне пришел один человек, сказал, что он журналист, но он был строителем. Я спросил, зачем Вам Мовсар? Он сказал, я хочу что-то сделать для чеченских СМИ. Я ответил: не уверен, что Мовсар хочет что-то делать для чеченского телевидения. Номер я вам не дам, но я ему передам вашу просьбу. Затем они созвонились, о том, что они встретились, я не знал", - сказал Маас.

По словам правозащитника, Эскарханов в каком-то смысле объявил войну чеченскому обществу и ему постоянно угрожает опасность. На протяжении трех лет на него несколько раз нападали чеченцы, живущие в Европе, и вероятность того, что его могут в любое время убить, очень реальна, говорит Маас.

Связаться с самим Мовсаром Эскархановым Русской службе Би-би-си пока не удалось.

Обвинения в пытках

В начале апреля в "Новой газете" вышло расследование, где говорилось, что в Чечне в течение нескольких недель были задержаны более сотни мужчин, которых заподозрили в гомосексуальных связях. По данным СМИ, известно по меньшей мере о трех мужчинах, которые были убиты похитителями.

Издание также опубликовало материал с монологами выживших похищенных людей, обвиненных в нетрадиционной сексуальной ориентации. В нем пострадавшие рассказывали о секретных тюрьмах для геев в Чечне.

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В конце апреля издание сообщило, что передало в российский Следственный комитет все данные о преследовании в Чечне гомосексуалов, в том числе список, включающий персональные данные 26 жителей региона, подвергшихся репрессиям. Также материалы были переданы уполномоченному по правам человека при президенте Татьяне Москальковой.

Пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов, в свою очередь, назвал информацию "Новой газеты" "абсолютной ложью", добавив, что в Чечне у мужчин "только одна ориентация". Аналогичные заявления делали и другие представители Чечни.

19 сентября Москалькова вылетела в Грозный с целью проверки сведений о похищениях и пытках геев. По информации "Новой", в ходе визита в Чечню Москалькова встретилась с мужчинами, которые назвались теми же именами, что и двое из опубликованного газетой списка. Вскоре правозащитный центр "Мемориал" заявил, что на встречу к Москальковой привели не самих мужчин из списка репрессированных, а их родных братьев.

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16 октября в Москве прошла пресс-конференция Максима Лапунова, который стал первым человеком, открыто, не прося об анонимности заявившим о преследовании геев в Чеченской республике.

Лапунов, уроженец Омской области, с его слов, два года прожил в Чечне, торгуя воздушными шарами. Он утверждает, что 16 марта его задержали в республике, а после 12 суток держали в неизвестном подвале - якобы "секретной тюрьме" чеченского уголовного розыска, где избивали и пытали.

19 августа глава Комитета по предотвращению пыток Игорь Каляпин и юрист организации Владимир Смирнов познакомили Лапунова с Татьяной Москальковой.

Москалькова косвенно подтвердила встречу с Лапуновым, сообщив, что один представитель ЛГБТ-сообщества обратился к ней с жалобой на преследование за его сексуальную ориентацию. Москалькова подтвердила, что направила обращение в следственные органы, которые начали работу.

"Подтвердилось, что есть человек, есть заявитель. А когда будет закончено следствие, можно будет говорить о полном объеме информации", - уточнила она.

Однако Татьяна Локшина утверждает, что, несмотря на то, что прошло несколько недель, никаких активных следственных действий не проводилось.

1 ноября следственное управление по Северо-Кавказскому федеральному округу отменило постановление об отказе в возбуждении дела по заявлению Максима Лапунова. О ходе следствия с тех пор официально ничего не сообщалось.