Деньги "Ломоносову": Ротенберг вложил средства в "умные дороги"

Правообладатель иллюстрации TASS/Dmitry Feoktistov Image caption Игорь Ротенберг решил заняться системой "умных дорог" в России

Игорь Ротенберг, предприниматель и сын Аркадия Ротенберга, которого российский президент называл своим другом, инвестировал в "Ломоносова". Так называется платформа, на базе которой создаются системы слежения за дорогами в России.

Ротенберг стал акционером компании "Национальные телематические системы" (НТС), которая разрабатывает платформу "Ломоносов". На базе этой платформы создаются автоматизированные решения для российской дорожной сети. К примеру, автоматизированные системы взимания платы с транспорта, весового контроля, экстренного реагирования на аварии на дорогах, а также системы автоматизированного управления городским транспортом.

Ротенберг стал владельцем доли в 45%, следует из базы данных "СПАРК-Интерфакс". Еще 45% купил предприниматель Андрей Шипелов.

Сумма инвестиций неизвестна. Шипелов отказался ее назвать.

Основатель НТС Алексей Нащекин - бывший вице-президент "Ростелекома". Раньше он был единоличным владельцем НТС, ему после сделки принадлежит 10% акций.

Один из самых его известных проектов - система мониторинга социальных сетей "Лев Толстой". Ее он презентовал в июне 2016 года. Она собирает информацию из социальных сетей, в том числе из закрытых групп, и сообщает пользователю о возможной угрозе (от детских самоубийств до терактов), писали "Ведомости".

"Лев Толстой" - личный проект Нащекина, который в настоящее время не вошел в сделку с НТС, сказал Русской службе Би-би-си Шипелов.

"У него [Нащекина] много хороших идей, и мы с инвестиционным комитетом будем принимать решения, во что инвестировать. Мы смотрим широко. Все проекты будут проходить все стадии от инвестиционного комитета до совета директоров, пока этот проект в начальной стадии", - добавил Шипелов.

В НТС не ответили на письмо, Нащекин не ответил на звонок и текстовое сообщение.

Чем "Ломоносов" заинтересовал Ротенберга и Шипелова?

Для Ротенберга и Шипелова - это не первый проект, связанный с российскими дорогами. Оба предпринимателя являются совладельцами компании "РТ-Инвест Транспортные системы" (РТИТС). Это оператор системы взимания платы с большегрузных грузовиков "Платон", внедрение которой в 2015 году привело к протестам водителей-дальнобойщиков в десятках городов России. Долей в компании опосредованно владеет государственная корпорация "Ростех".

"Мы развиваем дальше систему "Платон", добавляем новые сервисы, например, контроль перемещения отходов, поэтому мы покупаем компании, которые разрабатывают российские решения для этого", - рассказал Русской службе Би-би-си Андрей Шипелов.

Он добавил, что РТИТС сотрудничал с НТС раньше, в частности, компания была одним из поставщиков устройств "Платон". Сумму инвестиций он не назвал.

Чистая прибыль НТС составила в 2017 году почти 300 млн рублей (5 млн долларов). У компании есть дочерние предприятия в семи регионах. Она сотрудничает с государственными компаниями. К примеру, ее "дочка" "Сервис-телематика" в 2017 году выиграла тендеры на сумму 650 млн рублей у "дочки" РЖД АО "Компания Транстелеком". В частности, НТС разрабатывала бизнес-решения по контролю нарушений ПДД в Московской области и Татарстане.

Кроме того, ООО "Казань-телематика", еще одна "дочка" НТС, поставила казанскому государственному предприятию "Безопасность дорожного движения" систему весогабаритного контроля стоимостью 36 млн рублей.