В США вынесен приговор за откаты при поставках урана из России

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Компания, которую возглавлял Вадим Микерин, участвовала в поставках в США низкообогащенного урана из снятых с вооружения российских ядерных боеприпасов

Житель Нью-Джерси Борис Рубижевский, проходивший по одному делу с россиянином Вадимом Микериным, который торговал в США низкообогащенным российским ураном, приговорен в федеральном суде штата Мэриленд к одному году и одному дню лишения свободы, трем годам гласного надзора и штрафу в сумме 26,5 тыс. долларов.

67-летний Рубижевский признал себя виновным в сговоре с целью отмывания денег еще в начале июня 2015 года, но мэрилендский судья Теодор Чуанг вынес ему приговор лишь сейчас.

Длительность приговора (год и день) звучит странно, но она не случайна: лишний день означает, что, согласно закону, приговор, скорее всего, будет автоматически сокращен за минимально примерное поведение на 54 дня, то есть практически составит не год, а около 10 месяцев.

Если бы судья приговорил Рубижевского ровно к году, то осужденный отсидел бы срок полностью.

Дело в том, что один лишний день лишения свободы перевел его преступление в категорию felony. Это правонарушение, наказываемое сроком "более года".

Если за преступление полагается год или меньше того, то оно относится в США к категории misdemeanor. Осужденным за правонарушение этой категории автоматическое сокращение срока не полагается.

Микерин с 2004 по 2010 год был директором американского отдела "Техснабэкспорта", который входит в систему "Росатома", а с октября 2010 по октябрь 2014 года - президентом его американской "дочки" - корпорации Tenam.

Он обвинялся в получении отката от американских фирм, желавших заключить выгодные контракты с "Техснабэкспортом".

Рубижевский обвинялся в посредничестве при переводе отката от американской компании, которая зашифрована в обвинительном заключении как "Корпорация цилиндров один". В других судебных документах и сообщениях СМИ она расшифровывается как компания Worthington Cylinders, находящаяся в городе Бремен в штате Огайо.

Рубижевский заключил с ней фиктивный договор от имени своей компании NexGen, в которой он был единственным сотрудником. NexGen, в свою очередь, заключила фиктивный договор на предоставление консультативных услуг с компанией, находящейся в Соединенном Королевстве.

Не единственное дело?

Как говорилось в обвинительном документе, Рубижевский получал чеки от Worthington Cylinders и депонировал их на счет своей NexGen.

Микерин, в свою очередь, мог пользоваться банковским счетом Рубижевского в Швейцарии. Рубижевский также переводил Микерину деньги в Латвию.

Микерин признался в таком же преступлении и был приговорен к четырем годам тюрьмы. Его срок в четыре раза длиннее срока Рубижевского, поскольку Микерин считается руководителем преступного сговора.

Не исключено также, что Рубижевский помогал следствию. Иначе трудно объяснить обилие засекреченных документов в его уголовном деле.

Оно, судя по всему, было не единственным.

В апреле федеральный суд в Бруклине возбудил дело против четырех лиц по обвинению в мошенничестве с ценными бумагами. Среди них - Борис Рубижевский, человек того же возраста и с таким же адресом, как подельник Микерина.

Фигуранты бруклинского дела путем манипуляций якобы искусственно вздували котировки акций своей компании BioCube, которая разрабатывала индикаторную трубку для выявления следов марихуаны в выдохе, а потом быстро продавали их и отмывали выручку, чтобы укрыть ее от налогов.

Акции, первоначально стоившие 7 центов штука, в результате мошеннических трюков дорожали до 20 центов.

По этому делу Рубижевскому грозит до 20 лет тюрьмы. Но столько же грозило ему по делу в Мэриленде, а он отделался годом и одним днем.

Имена Микерина и Рубижевского снова замелькали сейчас в СМИ в связи с сообщениями о том, что министр юстиции Джефф Сешнс обдумывает назначение еще одного спецпрокурора для расследования дел, интересующих республиканцев.

В частности, имеется в виду дело о продаже России администрацией Барака Обамы одной пятой американских запасов урана.

Консервативные публицисты многозначительно отмечают, что дела Микерина и Рубижевского курировал тогдашний федеральный прокурор Мэриленда Род Розенстайн. Сейчас он служит заместителем министра юстиции и лично назначил спецпрокурора Роберта Мюллера, расследующего вмешательство России в американские выборы 2016 года.