Госдума приняла закон о признании зарубежных СМИ иноагентами

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Госдума единогласно приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, который позволит признавать зарубежные СМИ иностранными агентами. Вице-спикер Думы Петр Толстой назвал это решение вынужденной мерой, принятой в ответ на притеснения российских СМИ за рубежом.

За принятие закона проголосовали все 414 депутатов из 414 присутствовавших на заседании.

"Никто не хотел принимать такое решение среди нас, и оно никак не повлияет на свободу слова в нашей стране. Речь идет о возможности для исполнительной власти принять зеркальные меры в отношении тех стран, где ущемляется свобода действий, слова российских журналистов", - сказал Толстой перед третьим чтением.

Законопроект был принят в третьем чтении всего через несколько часов после того, как был рассмотрен и одобрен депутатами во втором.

Ограничения для иностранных СМИ были внесены в виде поправок ко второму чтению в уже принятый в первом чтении законопроект о внесудебной блокировке сайтов нежелательных в России организаций.

Теперь закон должны одобрить Совет Федерации и президент. Сенаторы могут сделать это на следующем заседании 22 ноября. В силу закон вступает с момента его опубликования.

На кого распространится действие закона

Под новый закон попадут как СМИ, зарегистрированные за рубежом, так и те, кто зарегистрирован в России, но получает иностранное финансирование. Конкретного списка в законопроекте не указано, там говорится, что это коснется широкого круга "структур", распространяющих какой-либо контент. Необязательно, чтобы эта организация имела лицензию или какую-либо правовую форму. По сути, "иностранным агентом" Россия сможет признать любое СМИ, имеющее в какой-либо форме иностранный капитал или финансирование от иностранных граждан.

Судя по реестру Роскомнадзора, в России выдано 261 разрешение на распространение зарубежных периодических изданий. Аккредитацию при МИД имеют 290 иностранных СМИ. В реестр средств массовой информации, которые имеют более 20% иностранного капитала, в 2017 году вошло 379 изданий. Число зарубежных изданий, которые можно прочитать в интернете, не поддается подсчету. Теоретически каждое из них, по задумке депутатов, может попасть под действие нового закона.

Ранее Толстой и глава комитета по информполитике Леонид Левин заявили, что закон не коснется "иностранных корпунктов", однако как будет различаться работа корпункта и работа иностранного СМИ, они не пояснили.

Среди СМИ, которые могут подпасть под новый законопроект, парламентарии ранее называли "Радио Свобода", "Голос Америки", Си-эн-эн и "Дойче Велле".

СМИ, признанные иностранными агентами, должны будут указывать это в своих материалах, как и иностранные агенты-НКО. Также они должны будут отчитываться ежеквартально не только за иностранные, но и за все российские средства, включая частных жертвователей.

В отчетах нужно будет указывать имена тех, кто пожертвовал средства или имущество, и пояснения, на что эти средства были потрачены. СМИ-агенты должны будут проходить обязательный платный аудит и им будет запрещено вести упрощенную бухгалтерскую отчетность, как российским организациям.

Другие обязательства СМИ-иноагентов определит министерство юстиции, оно же составит конкретный список. Если СМИ не выполнит требования закона об иностранных агентах, то оно потеряет возможность работать в России.

Зеркальные меры

В начале сентября российский телеканал RT, вещающий в Америке, сообщил о получении письма от минюста США с требованием зарегистрироваться в качестве иностранного агента.

Главный редактор RT Маргарита Симоньян назвала эти требования незаконными и заявила, что из-за давления властей США телекомпания может уйти из страны.

По словам Симоньян, изначально минюст требовал, чтобы канал прошел регистрацию до 17 октября, однако позднее стало известно, что срок продлили до 13 ноября. Симоньян называла установленные минюстом США сроки "людоедским дедлайном".

Организации, зарегистрированные в США в качестве агентов других государств, обязаны предоставлять информацию об источниках финансирования и составе руководства. Если речь идет о СМИ, то минюст также требует копии всех печатных, электронных и видеоматериалов. Кроме того, иностранные агенты должны обозначать свои статьи, телевизионные сюжеты и программы специальной пометкой: "Продукт агента иностранного государства".

Российские власти восприняли требование американского минюста как давление на телеканал. В частности, президент России Владимир Путин назвал требование к RT атакой на свободу слова. 10 ноября вице-спикер Госдумы заявил, что депутаты решили начать работу над ответными мерами.

13 ноября RT сообщил, что подал в минюст США документы о регистрации в качестве иностранного агента. При этом представители канала не стали указывать, на чьи деньги они работают, сославшись на то, что конечный бенефициар им неизвестен.