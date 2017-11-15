Найдена новая землеподобная планета. Всего в 11 световых годах

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Команда ученых Европейской южной обсерватории (ESO) объявила, что обнаружила землеподобную планету в 11 световых годах от Солнечной системы. Ученые надеются обнаружить на ней жизнь.

Климат на планете, вращающейся вокруг спокойной звезды Ross 128, умеренный. Период оборота маломассивной экзопланеты равен почти 10 дням.

"Новый мир получил обозначение Ross 128 b. После Проксимы b это вторая по близости к нам землеподобная планета с умеренным климатом. Вдобавок это самая близкая к Земле планета, обращающаяся вокруг неактивной красной карликовой звезды, что повышает вероятность обнаружить на ней жизнь", - говорится в заявлении обсерватории.

Правообладатель иллюстрации Iztok Bončina/ESO Image caption Спектрограф HARPS (High Accuracy Radial velocity Planet Searcher) еще называют "охотником за планетами"

Ross 128 b обнаружили асторономы, работающие с приемником ESO HARPS (High Accuracy Radial velocity Planet Searcher) в Чили.

Ученые рассчитали, что температура на поверхности "новой" планеты должна находиться в диапазоне примерно между -60 и 20°C.

Однако ученые не торопятся с выводами: пока им не удалось понять, находится ли Ross 128 b внутри, снаружи или на границе зоны обитаемости (то есть на таком расстоянии от звезды, при котором на планете может находиться жидкая вода). Только выяснив это, они смогут понять, возможно ли существование жизни на экзопланете или нет.

Ближайшая на данный момент к Земле экзопланета с умеренным климатом - Проксима b, вращающаяся вокруг звезды Проксима Центавра. О ее открытии астрономы ESO объявили в августе 2016 года.

Карликовая везда Проксима Центравра находится на расстоянии чуть более четырех световых лет от Солнечной системы. Однако, как утверждают специалисты ESO, звезда Ross 128 движется в сторону Земли, и "по расчетам всего-навсего через 79 000 лет - в космических масштабах это просто мгновение - именно она станет нашей ближайшей космической соседкой".

Выходит, что, согласно прогнозам ученых, планета Ross 128 b отберет у Проксимы b первенство в списке ближайших к Земле экзопланет.

Правообладатель иллюстрации M. KORNMESSER/G. COLEMAN/AFP/Getty Images Image caption Орбита планеты Проксима b лежит в зоне обитаемости у звезды Проксима Центавра.

"Несмотря на умеренные условия на поверхности планеты Proxima b, во время вспышек материнской звезды она может подвергаться интенсивному ультрафиолетовому и рентгеновскому облучению, гораздо более сильному, чем то, которым Солнце облучает Землю", - объясняют астономы ESO.

В отличие от своей "соперницы", Ross 128 является гораздо более "спокойной", а значит на ее планетах в теории возможна жизнь.