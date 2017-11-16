Дело Улюкаева: Сечин явится в суд, когда "согласует графики"

Правообладатель иллюстрации MIKHAIL METZEL/TASS Image caption Улюкаев и Сечин на саммите G20 в Китае 5 сентября 2016 года

Глава "Роснефти" Игорь Сечин впервые прокомментировал неявку на судебное заседание по делу экс-главы минэкономразвития Алексея Улюкаева. По словам Сечина, "он выполнит условия", когда будут согласованы рабочие графики.

Сечин в разговоре с журналистами отметил, что будет "стремиться выполнять в полном объеме требования российского законодательства". Он уточнил, что не обсуждал вопрос своего появления на процессе по делу Улюкаева с президентом России Владимиром Путиным.

"На этом этапе моя главная задача - выполнить свои функциональные обязанности в качестве президента компании "Роснефть". Поэтому, как только мы сможем согласовать необходимые графики, я, безусловно, выполню все необходимые условия", - цитирует Сечина РИА Новости.

Как отмечает ТАСС, отвечать на вопрос о причине неявки в суд Сечин отказался.

Глава "Роснефти" также напомнил, что уже отражал свою позицию по делу "в письменных показаниях и в публичных выступлениях": "Тут сомнений никаких не может быть".

Главный свидетель

Сечин - ключевой свидетель обвинения в деле Улюкаева. Именно глава "Роснефти" сообщил в ФСБ, что Улюкаев, который на тот момент занимал пост главы минэкономразвития, угрожает ему и требует деньги. Кроме того, Сечин лично под контролем оперативников передавал бывшему министру сумку, в которой оказались 2 миллиона долларов.

Главу "Роснефти" уже дважды вызывали в Замоскворецкий суд, однако на заседаниях он так и не появился. 13 ноября судья Лариса Семнова объявила, что Сечину отправили повестку по электронной почте и факсу. Повестку также попытались передать лично в руки, однако сотрудники "Роснефти" принять ее отказались.

Пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев в разговоре с Би-би-си не смог объяснить, почему в "Роснефти" отказались взять повестку у судебных приставов. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков позднее объяснил, что Сечин не смог появиться в суде, потому что был на российско-турецких переговорах в Сочи.

В итоге суд повторно вызвал Сечина на заседание. Повестка Сечину направлялась по электронной почте, факсом и "Почтой России", рассказала Семенова 15 ноября. "Почта России" ожидает адресата по месту вручения, по электронной почте письмо получено, уточнила судья: "Кем - неизвестно".

Пресс-секретарь Замоскворецкого суда Эмилия Хиль 16 ноября сообщила РАПСИ, что Сечину после двух неявок отправили повестку в третий раз: "Заказным письмом "Почтой России", а также по электронной почте и по факсу".

Как объяснял Би-би-си адвокат Сергей Бадамшин, с юридической точки зрения Сечин обязан явиться в суд. "Человек может не пойти в суд только при наличии уважительных причин - состояние здоровья, заболевание, отсутствие в стране", - отмечал он. В противном случае свидетеля имеют право привести в суд сотрудники Федеральной службы судебных приставов.

Следующее заседание по делу должно состояться 22 ноября.

Дело Улюкаева

Алексей Улюкаев был задержан 14 ноября прошлого года у офиса "Роснефти". По версии следствия, он потребовал у Сечина взятку в 2 млн долларов за то, чтобы минэкономразвития дало положительный отзыв на покупку "Роснефтью" госдоли акций "Башнефти". Следствие утверждает, что министр был задержан с поличным - у него на руках нашли следы специального вещества, которым были обработаны сумка и купюры.

Улюкаев утверждает, что не знал, что в переданной ему сумке находятся деньги.

Улюкаев обвиняется в "получении взятки должностным лицом в особо крупном размере", ему грозит до 15 лет лишения свободы.

На первом же заседании в Замоскворецком суде Улюкаев обвинил ФСБ в организации провокации на основе "заведомо ложных доносов" главы "Роснефти" Игоря Сечина и бывшего руководителя службы безопасности компании, генерала ФСБ Олега Феоктистова.

Феоктистов приходил в суд в качестве свидетеля 20 сентября. Заседание прошло в закрытом режиме.

В ходе процесса уже были оглашены расшифровки разговоров Сечина и Улюкаева. Из них следует, что в день задержания они не обсуждали ни приватизацию "Роснефти", ни взятку. В частности, в конце встречи в офисе "Роснефти" Сечин передал экс-министру корзинку с колбасой и сумку, в которой оперативники впоследствии нашли деньги.