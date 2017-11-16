"Спаситель мира" Леонардо продан за $450 млн; это рекорд

Правообладатель иллюстрации Christie's Image caption Картина была отреставрирована из состояния на фото слева, до того, что мы видим на фото справа

Картина Леонарда да Винчи "Спаситель мира" продана на торгах аукционного дома Christie's в Нью-Йорке за 450312500 долларов США.

Эта сумма стала ценовым рекордом для произведений искусств, проданных как на аукционе, так и в частном порядке.

Предыдущий ценовой рекорд был поставлен два года назад также на торгах Christie's в Нью-Йорке, когда картина Пабло Пикассо "Алжирские женщины" была куплена бывшим премьер-министром Катара Хамадом Аль Тани за 179 млн долларов.

Выигрышная ставка на аукционе составила 400 млн долларов США, но вместе с комиссионными сборами Christie's покупатель заплатит за работу более 450 млн долларов.

Покупатель участвовал в аукционе по телефону и предпочел сохранить анонимность. Торги продолжались 20 минут, а стартовая ставка на шедевр была 100 млн долларов.

Да Винчи умер в 1519 году и считается, что сохранилось меньше 20 его живописных работ. Лишь одна из них все это время находилась в частных коллекциях - "Спаситель мира", написанный, скорее всего, после 1505 года.

На картине Христос, одетый в голубой хитон, перехваченный лентой с золотым орнаментом, благословляет правой рукой, а в левой держит прозрачную сферу - символ мироздания.

Исследователи предполагают, что картина какое-то время принадлежала английскому королю Карлу I.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption На современных аукционах все больше выигрышных ставок делается по телефону покупателями, предпочитающими оставаться инкогнито

История продаж картины началась в 1958 году, когда она была продана на аукционе в Лондоне за 60 долларов США, так как считалась работой одного из последователей Да Винчи, а не его собственным творением.

Ее история в последующие несколько десятилетий изучена мало. Лишь в 2005 году картина вновь появилась на рынке и вызвала огромный интерес как "потерянный Леонардо".

В 2013 году российский миллиардер-коллекционер Дмитрий Рыболовлев приобрел картину частным образом за 127,5 млн долларов.

Сейчас семейный траст Рыболовлева выставил картину на торгах в Нью-Йорке.

Корреспондент Би-би-си по вопросам искусства Винсент Дауд говорит, что и сейчас у некоторых экспертов остаются сомнения в авторстве картины.

Но Christie's настаивает, что картина является подлинником и выставила ее как "величайшее художественное открытие ХХ века".

Один критик описал поверхность картины как "инертную, лакированную, тусклую, вычищенную и перекрашенную так много раз, что она выглядит одновременно новой и старой".

Картина подверглась серьезной реставрации. Ее основа из ореховой панели была пробуравлена червями, также, по всей видимости, картину разделяли на две части, а соединение их заново в единое целое привело к царапинам.