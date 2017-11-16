Последняя из осужденных за СМС в Грузию выйдет на свободу

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Военный конфликт между Россией и Грузией, развернувшийся в августе 2008 года, известен как пятидневная война

Верховный суд России смягчил приговор жительнице Сочи Инге Тутисани, осужденной по статье о госизмене за отправку СМС-сообщения о передвижении российской военной техники в сторону Грузии в 2008 году.

Рассмотрев жалобу защиты, суд снизил наказание с шести лет заключения до четырех лет и одного месяца. Через девять дней Тутисани выйдет на свободу, сообщил Русской службе Би-би-си ее адвокат Иван Павлов.

Краснодарский суд приговорил Тутисани к шести годам колонии общего режима в июле 2014 года. Ее признали виновной в государственной измене. Основанием стало СМС-сообщение о передвижении военной техники в направлении непризнанной Абхазии в августе 2008 года, когда Россия вступила в вооруженный конфликт с Грузией.

"Инга Тутисани - последняя из могикан, из тех, кто был осужден и находился в местах лишения свободы по абсурдному обвинению в госизмене за СМС. Больше таких случаев мы не знаем, но это не значит, что их не было", - сказал Павлов.

Адвокат выразил надежду на то, что смягчение приговора станет для инициаторов подобных дел сигналом, "который сможет сбавить волну шпиономании в стране и прекратить привлечение невиновных лиц к ответственности за несовершенную государственную измену".

"Мы настаивали на ее невиновности и просили суд оправдать ее, хотя, конечно, понимали, что в нынешних реалиях оправдание по такой статье (да и по другим статьям УК) маловероятно. Сейчас суды не оправдывают людей, а невиновным грозит назначение "мягкого" наказания или условный срок, чего мы, в общем, и добились", - заметил Павлов.

На вопрос, просила ли Тутисани о помиловании, адвокат отвечать не стал, посоветовав спросить об этом у нее самой 25 ноября - когда она освободится.

Госизмена по СМС

Инга Тутисани была признана виновной в госизмене и приговорена к шести годам лишения свободы в июле 2014 года. О деле Тутисани рассказала правозащитникам Екатерина Харебава - гражданка Грузии, приговоренная в России к шести годам колонии по обвинению в шпионаже. По словам Харебавы, женщины были сокамерницами.

Харебава рассказала, что в 2008 году Тутисани переписывалась с гражданином Грузии по СМС, а через несколько лет за ней пришли силовики. Сама Харебава также была осуждена за то, что отправила знакомому из Грузии сообщение об открыто перемещавшихся в сторону Абхазии российских танках.

В другой камере, рассказывала Харебава, сидела Марина Джанджгава, приговоренная к 12 годам лишения свободы. Ее также признали виновной в госизмене за отправку СМС о передвижении российской военной техники.

По той же статье на восемь лет была осуждена еще одна жительница Сочи - Анник Кесян. Как и остальные, она по СМС рассказала знакомым о военной технике, которую увидела на железной дороге.

О деле Кесян правозащитники узнали от Оксаны Севастиди - жительницы Сочи, процесс над которой освещался в СМИ более широко. Женщина была приговорена к семи годам колонии в марте 2016 года по обвинению в государственной измене. Поводом для возбуждения дела также стала СМС-переписка со знакомым из Грузии.

Правообладатель иллюстрации Dmitry Serebryakov/TASS Image caption Оксана Севастиди стала первой из осужденных за СМС, освобождения которой добились правозащитники

Вопрос о Севастиди в декабре 2016 года в ходе ежегодной пресс-конференции задали президенту России Владимиру Путину. Тот назвал вынесенный ей приговор "достаточно жестким" и пообещал разобраться в ситуации.

В марте 2017 года Севастиди была помилована и освобождена.

В июле Путин помиловал Кесян и Джанджгаву. Они вышли на свободу в августе.

Харебава освободилась в 2016 году по российско-грузинскому соглашению о взаимном освобождении граждан.

Тутисани, Кесян и Джанджгава были признаны правозащитным центром "Мемориал" политическими заключенными.

Абхазия не признана большинством стран в качестве государства, они считают ее территорией Грузии. Россия признала абхазский суверенитет после конфликта 2008 года. Кроме нее это сделали только Никарагуа, Венесуэла и Науру.