"Украинский диверсант" в Крыму получил пять лет

Правообладатель иллюстрации Tass Image caption Украинские журналисты из "Информнапалма" говорят, что Штыбликов известен в экспертной и журналистской среде как специалист по проблемам региона

Севастопольский суд приговорил украинца Дмитрия Штыбликова к пяти годам колонии строгого режима по обвинению в подготовке диверсий в Крыму. В прошлом году Киев назвал задержание Штыбликова провокацией, а его брат Алексей в интервью "Дождю" говорил, что задержанный не военный, а политический аналитик.

В приговоре Штыбликову учтен год, который он провел в заключении ожидая решения суда. Таким образом, ему осталось провести в колонии четыре года.

ФСБ сообщила о задержании Штыбликова в аннексированном Крыму в ноябре прошлого года вместе с Алексеем Бесарабовым. В ведомстве заявили, что у них были изъяты взрывные устройства большой мощности, оружие и боеприпасы, средства спецсвязи, а также карты-схемы объектов предполагаемых диверсий.

14 ноября Центр общественных связей ФСБ распространил видеозапись допроса задержанных украинцев. На ней Штыбликов говорит, что служит в главном управлении разведки украинского министерства обороны в звании полковника.

Штыбликов на записи говорит, что передавал данные о российских военных в Крыму украинской разведке через интернет, а до аннексии Крыма Россией "работал под легендой журналиста общественной организации "Центр Номос".

Диверсант-аналитик

Штыбликов был одним из ряда украинцев, задержанных в прошлом году российскими спецслужбами. За несколько дней до публикации записи допроса Штыбликова ФСБ опубликовала видео его задержания и обыска в его квартире. На кадрах съемки видны якобы найденные в квартире Штыбликова пистолет, погоны и нашивки, автомат и арбалет.

Правообладатель иллюстрации fsb Image caption Кадр из видео обыска у Штыбликова: оперативник показывает визитную карточку лидера украинского движения "Правый сектор" предположительно найденную у задержанного

В пресс-службе минобороны Украины тогда назвали запись "очередным фейком".

Телеканал "Дождь" в тот же день опубликовал интервью с братом Штыбликова Алексеем. По словам собеседника телеканала, Дмитрий Штыбликов в последние годы не имел отношения к вооруженным силам.

"До присоединения [Крыма к России] лет пять или шесть он был аналитиком, занимался военной журналистикой. И, видимо, поэтому попал в списки как подозреваемый," - предположил брат Штыбликова в беседе с "Дождем". "В последнее время он был гражданским. Когда-то он действительно был военным, но это было давно," - добавил он.

Штыбликов, по словам его брата, работал аналитиком в геополитическом центре "Номос", работавшем в Крыму как аналитическая неправительственная организация.

Как говорит сам Штыбликов на опубликованной ФСБ записи, после аннексии Крыма центр "Номос" распался, а он устроился в структуры российского минобороны в Крыму гражданским сотрудником.

Эксперты украинской группы "Информнапалм" в ноябре прошлого года выпустили заявление от лица экспертного, научного и журналистского сообщества, в котором также говорилось, что Штыбликов и задержанный вместе с ним Бесарабов не имели отношения к вооруженным силам.

"Дмитрий Штыбликов и Алексей Бессарабов хорошо известны в экспертной и журналистской среде, изучающей проблемы Черноморско-Каспийского региона. К 2014 году они были заметными публичными лицами как в Крыму, так и за пределами полуострова," - говорится в заявлении.

Журналисты "Информнапалма" назвали обвинение Штыбликова и Бессарабова в подготовке теракта "произволом российской власти".