Либерального сенатора в США обвинили в домогательствах к женщине

Правообладатель иллюстрации KABC Image caption Франкен утверждает, что эта фотография была сделана ради смеха, но получилось совсем не смешно

Сенатор-демократ и бывший комик Эл Франкен принес извинения женщине, обвинившей его в сексуальных домогательствах.

Радиоведущая Лин Твиден рассказала, что в 2006 году, когда они вместе гастролировали по зарубежным базам американских войск, Франкен насильно поцеловал ее под предлогом репетиции номера, а также прикасался к ней в самолете, когда она спала.

Эл Франкен, представляющий в американском сенате штат Миннесота, все последние годы культивировал репутацию поборника прав женщин, включая аборты, равенство при оплате труда и защиту от сексуальных домогательств.

Франкен также активно участвует в деятельности сенатских комитетов, расследующих российское вмешательство в американские выборы 2016 года и возможный сговор окружения Дональда Трампа с лицами, действовавшими в интересах российского государства.

Именно Франкен на слушаниях юридического комитета в январе задал Джеффу Сешнсу, номинированному и впоследствии утвержденному на пост генерального прокурора, вопрос о том, были ли у штаба Трампа контакты с российскими официальными лицами.

Сешнс ответил, что сам он ни с кем не встречался и ни о каких подобных контактах ему не известно. В начале марта, после того как достоянием гласности стали несколько встреч Сешнса с российским послом Сергеем Кисляком в течение 2016 года, генеральный прокурор посчитал за благо самоустраниться от надзора за расследованием российского вмешательства, которое, параллельно с несколькими комитетами конгресса, ведет подотчетное ему ФБР.

Вопросы о российских связях штаба Трампа Сешнсу задают до сих пор.

Культура домогательств

Эл Франкен стал последним в череде влиятельных белых мужчин по обе стороны Атлантики, которым в последние несколько недель пришлось отвечать на обвинения в сексуальных домогательствах к женщинам либо к мужчинам с более низким социальным статусом.

Первые и самые громкие обвинения касаются еще недавно могущественного голливудского продюсера Харви Вайнштейна; тот настаивает, что все его контакты с женщинами происходили по обоюдному согласию.

Скандал с Франкеном начался со статьи Лин Твиден на сайте лос-анджелессной радиостанции KABC, где она теперь работает. Она рассказала, что в сценарии их совместного номера Франкен специально прописал сцену их поцелуя. Твиден написала, что она не собиралась следовать этому сценарию, но во время репетиции в Кувейте Франкен настоял на своем, а когда дело дошло до поцелуя, разжал ей губы языком.

Затем в самолете, когда Твиден заснула, он потрогал ее за грудь и попросил кого-то сфотографировать этот момент.

Правообладатель иллюстрации DVIDS Image caption Выступление Эла Франкена и Лин Твиден перед военнослужащими в Кувейте в 2006 году (фото Пентагона)

Позиция Франкена

Франкен заявил, что его воспоминания о поцелуе на репетиции не совпадают с рассказом Твиден, но принес ей "самые искренние извинения".

"Что касается фото, оно явно было сделано для смеха, но получилось не смешно. Я не должен был так поступать", - заявил политик.

Лидер демократического меньшинства в сенате Чак Шумер немедленно призвал сенатский комитет по этике расследовать поведение Франкена.

"Сексуальные домогательства никогда не допустимы, и никакой терпимости к ним быть не может", - говорится в заявлении Шумера.

Лидер республиканского большинства в сенате Митч Макконнелл поддержал предложение о расследовании.

Франкен заявил, что если расследование начнется, он намерен с ним сотрудничать.

Первые извинения сенатора многим показались недостаточно убедительными, поэтому через два часа Франкен выступил с еще более покаянным заявлением.

"Я уважаю женщин. Я не уважаю мужчин, которые их не уважают. И от того, что мои собственные действия дали людям повод сомневаться в этом, мне стыдно", - говорится во втором заявлении Франкена.

Относительно фото с Твиден он добавил: "Я смотрю на него сейчас, и я сам себе противен. Это не смешно. Это совершенно неуместно".