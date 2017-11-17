Как Россия в 10-й раз заблокировала в ООН резолюцию США по Сирии

Правообладатель иллюстрации zuma/tass Image caption "Ничего сбалансированного в американском проекте не было", - заявил постпред России при ООН Василий Небензя

Россия заблокировала в Совбезе ООН проект резолюции США о продлении мандата совместной миссии ООН и Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по расследованию химических атак в Сирии.

Это десятое российское вето с начала войны в Сирии в 2011 году.

В ходе голосования американская резолюция набрала 11 голосов из девяти необходимых, однако Россия, выступившая против, воспользовалась своим правом вето. Проект резолюции, подготовленный США, также отказалась поддержать Боливия. Китай и Египет воздержались.

Россия также вносила на рассмотрение Совбеза свой вариант резолюции о продлении миссии ООН и ОЗХО, однако перед началом голосования постоянный представитель России Василий Небензя объявил об отзыве документа.

Поводом для этого стало то, что Совбез отказался удовлетворить запрос Москвы о порядке рассмотрения резолюций. Россия хотела, чтобы первым был рассмотрен американский текст.

О том, чтобы российский проект резолюции все же был вынесен на голосование, попросила Боливия. В итоге документ был рассмотрен, но не набрал нужного количества голосов.

Кроме российской миссии, резолюцию поддержали только Китай, Боливия и Казахстан. США, Великобритания, Франция, Швеция, Украина, Италия и Уругвай выступили против. Эфиопия, Япония, Египет и Сенегал воздержались.

Таким образом, Совбез ООН не смог продлить мандат миссии, расследующей случаи химических атак в Сирии. Срок ее полномочий истек в 08:00 по московскому времени.

Документы, подготовленные Россией и США, предусматривали продление мандата следственной комиссии ООН и ОЗХО, но отличались по срокам. Москва предлагала продлить мандат до 16 мая 2018 года, а Вашингтон - на 24 месяца с момента принятия резолюции.

Кроме того, российский документ предписывал провести переоценку "сделанных ранее выводов и заключений".

После заседания Совбеза представители России и США обменялись взаимными обвинениями. Постпред США в ООН Никки Хейли написала в "Твиттере", что Россия "убила совместный механизм расследования" химических атак в Сирии и "доказала, что ей нельзя доверять".

Представитель России Василий Небензя в свою очередь заявил, что США и другие страны, проголосовавшие против российской резолюции, понесут всю полноту ответственности за прекращение работы следственной комиссии.

Что произошло в Хан-Шейхуне

В апреле 2017 года в сирийском Хан-Шейхуне от химического отравления погибли более 80 человек. Врачи, проводившие вскрытие тел погибших, заявили, что смерть наступила в результате отравления нервно-паралитическим газом зарин.

В сентябре совет по правам человека ООН подтвердил, что на город была совершена химическая атака и возложил ответственность за применение запрещенного оружия на правительственные силы.

Таким образом, версия России о том, что самолет сирийских ВВС разбомбил химический завод повстанцев, была отвергнута.

Президент Сирии Башар Асад называет ситуацию с Хан-Шейхуном сфабрикованной. Он настаивает, что Сирия уничтожила все свое химоружие в рамках специального соглашения, однако в этом году министр обороны США заявил, что Дамаск уничтожил не все запасы.

Только у совместной миссии ООН и ОЗХО были официальные полномочия по расследованию химических атак в Сирии. Предполагалось, что полученные выводы помогут привлечь виновных к ответственности.