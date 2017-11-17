ВГТРК откажется показывать Олимпиаду в случае отстранения России

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В крупнейшем российском медиахолдинге ВГТРК заявили, что не будут транслировать Олимпийские игры в южнокорейском Пхенчхане, если в них не будут участвовать российские спортсмены.

"Если российская сборная будет отстранена от Олимпиады в Пхенчхане, то ВГТРК не станет транслировать Игры", - заявили агентству РИА Новости в пресс-службе ВГТРК.

Олимпиаду в Южной Корее планировали показывать Первый канал, "Россия 1" (входит в ВГТРК) и "Матч ТВ" (входит в "Газпром-медиа").

Если россияне не смогут участвовать в Играх, то Первый канал и "Россия 1" скорее всего откажутся от их показа, говорили ранее несколько собеседников "Ведомостей", знакомых с ситуацией.

Они объясняли это тем, что отсутствие национальной сборной резко снизит аудиторию трансляций, а каналы не смогут заработать на рекламе.

В "Матч ТВ" заявили, что говорить об отказе от трансляций преждевременно. "Договоренности по правам на Олимпиаду достигнуты, Россию никто не отстранял от Игр, рассуждать сейчас на эту тему не видим смысла", - сказал Интерфаксу пиар-директор телеканала Леван Матуа.

Участие России в Олимпийских играх в Пхенчхане в феврале 2018 года оказалось под вопросом из-за решения совета учредителей Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) не восстанавливать в правах Российское антидопинговое агентство (РУСАДА). Заседание совета прошло 16 ноября в Сеуле.

Деятельность РУСАДА была приостановлена в ноябре 2015 года после обнародования доклада независимой комиссии ВАДА, выявившего в России поддерживаемую на государственном уровне систему применения и сокрытия допинга.

Оставляя в силе решение по РУСАДА, учредители ВАДА отметили отсутствие среди российских спортивных функционеров "безоговорочного признания выводов" из доклада Ричарда Макларена.

Российские власти категорически отрицают наличие в России системы поддержки допинга. Российская делегация в Сеуле после решения ВАДА заявила, что сокрытие фактов применения допинга явилось результатом злого умысла прежнего руководства российского антидопингового агентства.

Судьба российской сборной должна решиться на заседании исполкома Международного олимпийского комитета (МОК) 5 декабря. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба МОК. Решение будет принято на основании выводов двух комиссия МОК под руководством Дениса Освальда и Самуэля Шмидта.