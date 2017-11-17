Адвокаты: шестеро обвиняемых вскрыли вены в Мосгорсуде

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Шесть мужчин, проходящих обвиняемыми по делу о хулиганстве, вскрыли себе вены на заседании Мосгорсуда, где рассматривался вопрос о продлении им ареста.

"Мой подзащитный Умар-Хаджи Идрисов и еще пять человек только что вскрыли себе вены в Мосгорсуде в знак протеста против продления им меры пресечения свыше 2,5 лет", - заявил РИА Новости адвокат одного из подсудимых Мераб Телоян.

По его словам, дело о хулиганстве расследуют уже два года, постоянно продлевая фигурантам арест. "Это было в 2015 году в ресторане Тануки, якобы они оскорбили чеченца, произошла драка", - рассказал Телоян.

В беседе с ТАСС Телоян уточнил, что каждый из подсудимых "пронес в суд лезвие, а во время заседания они начали резать себе руки".

О том, что шестеро подсудимых перерезали вены в Мосгорсуде, заявил также адвокат Шамиль Яндарбаев. "Сегодня на заседании шесть человек вскрыли себе лезвиями вены прямо в зале суда. Им была вызвана скорая, оказывается необходимая помощь", - сказал он агентству Интерфакс.

Согласно данным на сайте Мосгорсуда, в пятницу суд решал вопрос о продлении меры пресечения Умару-Хами Идрисову, Рамбеку Мусрапилову, Шахману Абдуеву, Аслану Махмутмерзаеву, Шамилю Садуеву и Абдулу Сатабаеву.

ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления МВД по Москве сообщает, что полиция начала проверку по факту причинения себе телесных повреждений шестью обвиняемыми в хулиганстве в помещении Мосгорсуда.

В пресс-службе Мосгорсуда также заявили, что пока проверяют информацию об инциденте и готовят официальное заявление.