В "Новой газете" выбрали нового главного редактора

Правообладатель иллюстрации Nadezhda Prusenkova/Novaya Gazeta Image caption Картонные фигуры кандидатов: Сергея Кожеурова, Кирилла Мартынова и Алексея Полухина

Новым главным редактором "Новой газеты" стал действующий генеральный директор Сергей Кожеуров - именно он сменит Дмитрия Муратова, руководившего изданием 22 года. Муратов ранее покинул свой пост, отказавшись участвовать в выборах редактора.

Кожеуров на выборах, которые проходят в редакции "Новой газеты" раз в два года, набрал 92 голоса, опередив двух других кандидатов - шеф-редактора Алексея Полухина и редактора отдела "Политика и экономика" Кирилла Мартынова. О результатах голосования сообщает сама газета.

"Все кандидаты разделяют две основные идеи. Первая - бумага и сайт - два наших продукта, которые имеют разную аудиторию и в равной степени обладают потенциалом для развития и инноваций. Вторая главная задача - понять нашу аудиторию, ее информационные запросы и расширить ее, при этом не меняя ценности и стандарты издания", - сказал Би-би-си Полухин.

Голосование было тайным, главного редактора выбрали обычным большинством голосов.

Корреспонденты, работающие за границей, а также те, кто по разным причинам не смог присутствовать в редакции в день выборов, делегировали свои голоса коллегам по доверенности, пояснила пресс-секретарь "Новой газеты" Надежда Прусенкова.

До сих пор Кожеуров занимал пост гендиректора "Новой", а до 1992 года вместе с Муратовым работал в "Комсомольской правде" в должности заместителя главного редактора. Муратов, Кожеуров, Акрам Муртазаев и другие стали основателями "Новой газеты".

"Это очень важный институт - выборы главного редактора, - говорил ранее Муратов. - Я приму любой выбор редакции по одной причине: самое главное на выборах - это не качество кандидата, а качество избирателей".

"22 года - это перебор"

Правообладатель иллюстрации MICHAIL METZEL/TASS Image caption По словам Муратова, он еще два года назад предупреждал коллектив, что не планирует участвовать в выборах главного редактора

В понедельник, 13 ноября, Муратов сообщил изданию РБК, что покинет свой пост в пятницу и не станет участвовать в выборах. До этого сотрудники "Новой газеты" косвенно подтверждали его уход в соцсетях, публикуя фотографии и агитматериалы только троих кандидатов - Полухина, Кожеурова и Мартынова.

"Я возглавляю издание уже 22 года. 22 года - это перебор. Еще два года назад я сказал редакции, что это мой последний срок. Вернусь ли я на этот пост когда-нибудь, пока не могу сказать", - сказал Муратов.

Позднее он опубликовал "объяснительную записку" читателям "Новой газеты", в которой так объяснил свое решение: "Если мы за сменяемость власти снаружи, почему бы не руководствоваться теми же принципами внутри?"

Муратов уверял, что никто - ни внутри издания, ни за его пределами - не оказывал на него давления, и решение он принял самостоятельно.

Теперь уже бывший главный редактор не собирается покидать издание, он возглавит новый орган - редакционный совет, который будет отвечать за "стратегические вопросы". Кроме того, он останется издателем "Новой".

"Новая газета" - российские общественно-политическое издание, участвующее в журналистских расследованиях. Ее авторы Роман Анин и Роман Шлейнов участвовали в проекте, опубликовавшем "панамские архивы".

В этом году Елена Милашина выпустила серию резонансных статей о предполагаемом убийстве в Чечне 27 задержанных, а также подняла тему преследования в республике геев.

В "Новой газете" работала Анна Политковская, убитая в подъезде своего дома в Москве 7 октября 2006 года.

Первый номер "Новой ежедневной газеты" 1 апреля 1993 года - над ним работали журналисты, покинувшие тогда "Комсомольскую правду", в том числе Муратов. Сейчас газета выходит трижды в неделю.