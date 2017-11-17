Резиновый Дональд Трамп станет героем сатирического шоу

Правообладатель иллюстрации Avalon/Andy Crouch Image caption Кукла Дональда Трампа заинтересовала американских продюсеров, которые хотят перезапустить шоу "Точная копия" в США

Резиновая кукла президента США Дональда Трампа, которую создал один из авторов британского сатирического шоу "Точная копия", предстанет перед зрителями.

Соавтор программы Роджер Лоу заявил, что американская телекомпания Эн-би-си предложила ему перезапустить шоу.

Сценарий для американской версии будут писать местные авторы, при этом кукол сделают в Великобритании.

Кукла Трампа, которую создал Лоу, будет выставлена в Норидже на ретроспективной выставке его работ.

"Я пожилой человек с богатым прошлым, но и меня можно вывести из себя. Это куклы, а не люди, так что никто не осудит тебя за убийство", - сказал художник по поводу появления персонажа Трампа в шоу.

На вопрос о возможной критике со стороны президента США Лоу ответил, что "это привлечет еще больше зрителей".

"Он проводит шесть часов в день за просмотром телевизора, конечно, он посмотрит и наше шоу", - продолжил он.

Правообладатель иллюстрации Avalon/Andy Crouch Image caption Куклу Трампа покажут публике на выставке работ Роджера Лоу в Норидже

Роджер Лоу создал программу "Точная копия" в 1980-х вместе с Питером Флаком и Мартином Лэмби-Нэрном.

Программа выходила в эфир 13 лет, пародируя политиков от Маргарет Тэтчер до Артура Скаргилла.

На выставке будут представлены работы художника, созданные в городе Или. В экспозицию также войдут некоторые изделия из фарфора, которые Лоу создал, переехав в Цзиндэчжэнь, один из самых известных фарфоровых центров Китая.

Собственную ретроспективу Лоу сравнивает с процессом погружения под воду.

"Все эти образы, которые ты создал в прошлом, возвращаются и преследуют тебя", - говорит он.

Куклу, изображающую Трампа, которая воспроизводит торс политика почти в натуральную величину, выставят вместе с другими такими же куклами. В том числе там будет кукла Маргарет Тэтчер из программы "Точная копия".

"Это станет первым случаем, когда будет выставлена современная кукла Трампа. Это точно один из самых удивительных экспонатов на выставке", - говорит заместитель директора галереи Джислейн Вуд.

Выставка "Роджер Лоу: От сатиры к керамике" пройдет с 18-го ноября по 3-е апреля в Центре изобразительных искусств Университета Восточной Англии в Норидже.