Оумуамуа: уникальный, ничем не примечательный астероид

Правообладатель иллюстрации NASA Image caption Примерно так, по всей видимости, выглядит межзвездный астероид Оумуамуа

Первый в истории межзвездный астероид, замеченный астрономами в Солнечной системе, получил гавайское имя.

Ученые, изучив его скорость и траекторию, пришли к выводу, что прилетел он из другой звездной системы.

Отныне этот астероид будет называться Оумуамуа, что на гавайском языке означает "посланник, прибывший первым издалека".

Астероиду было дано гавайское имя потому, что он был обнаружен живущим на Гавайских островах астрономом, работающим в обсерватории на острове Мауи.

Астероид Оумуамуа был обнаружен 19 октября Робом Уериком из Институа астрономии при Гавайском университете.

Роб Уерик и его коллега Марко Микели подсчитали, что астероид двигается с огромной скоростью - настолько высокой, что гравитационного притяжения Солнца недостаточно для того, чтобы удержать его в Солнечной системе.

Кроме того, у астероида необычная, высокая гиперболическая траектория, которая выведет его из Солнечной системы.

Правообладатель иллюстрации R. Ratkowski Image caption Астероид Оумуамуа был обнаружен в обсерватории на гавайском острове Мауи

Ученые говорят, что, несмотря на необычное происхождение Оумуамуа, этот галактический пришелец похож на известные нам астероиды.

В статье, опубликованной в журнале Astrophysical Journal Letters, ученые пишут, что размер астероида, его вращение и красноватый цвет похожи на то, что наблюдается с астероидами в Солнечной системе.

Размеры Оумуамуа - 180 на 30 метров, и он похож на довольно толстую сигару.

"Самое удивительное, что кроме его формы, с физической точки зрения он ничем не примечателен", - говорит один из авторов доклада Джаядев Раджагопал из американской Национальной оптической астрономической обсерватории.

Если в других звездных системах планеты создавались так же, как и в системе Солнечной, то следует предполагать, что в космосе есть и другие астероиды размером с Оумуамуа.

"U1 может оказаться первым прямым доказательством того, что системы планет вокруг других звезд в периоде своего формирования выбрасывали в космос крупные объекты", - говорит доктор Раджагопал.

Международный астрономический союз официально называет этот астероид 1I/2017 U1.

Заглавная буква "I" в названии означает, что речь идет о межзвездном объекте. Оумуамуа стал первым небесным телом получившим букву "I" в своем названии.