"Ядерная кнопка": командующий СТРАТКОМ США не подчинится "незаконному" приказу Трампа

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Генерал Джон Хайтен (слева): "Если вы отдадите противоречащий законам приказ, вы отправитесь в тюрьму."

Командующий ядерными силами США генерал Джон Хайтен заявил, что окажет сопротивление любому "незаконному" приказу президента США задействовать ядерные силы.

Как сказал генерал Хайтен, будучи главой Стратегического командования Вооруженных сил США (СТРАТКОМ), он обсудил с президентом альтернативные решения, и выразил надежду на то, что будут найдены правомерные методы решения этого вопроса.

Хайтен выступил с заявлением спустя несколько дней после того, как сенаторы подняли вопрос о полномочиях Трампа отдать приказ о ядерном ударе. Некоторые из них выразили обеспокоенность тем, что Дональд Трамп может отдать такой безответственный приказ.

Впрочем, по мнению других сенаторов, президент США имеет полномочия отдать подобный приказ без предварительного обсуждения с юристами. Эта тема не обсуждалась в сенате более сорока лет.

В августе этого года Трамп пообещал обрушить на Северную Корею "огонь и ярость" в случае, если власти КНДР не перестанут угрожать США.

В октябре сенатор от республиканцев Боб Коркер, возглавляющий Комитет Сената США по международным отношениям, обвинил Трампа в том, что его действия.

Выступая на Форуме по вопросам международной безопасности в Галифаксе (Канада), генерал Хайтен сказал: "Мы много об этом думаем. Когда на вас такая ответственность, как можно об этом не думать?"

Насчет законности такого приказа генерал сказал, что много лет изучал американский закон об участии в вооруженном конфликте, определяющий ключевые критерии, которые президент должен учитывать. А именно:

Необходимость

Отличительные особенности

Соразмерность

Уровень негативных последствий (страдания мирного населения)

В отчете о вооруженных конфликтах приводятся выдержки из вердикта Международного суда, где говорится, что, несмотря на то, что угроза применения или использования ядерного оружия не запрещена международным законодательством, "использование подобного оружия кажется малосовместимым в том, что касается правоприменения закона о вооруженном конфликте".

В то время, как сенаторы и эксперты сходятся на том, что у президента есть полное право защищать свою нацию, обозреватели отмечают, что, поскольку не существует всеобъемлющего определения "неминуемой угрозы", руки у президента не развязаны.

"Я даю президенту советы, а он говорит мне, что делать", - сказал генерал Хайтен.

Хайтен разъяснил: "Но если это противоречит законам, как вы думаете, что произойдет? Я скажу: "Господин президент, это незаконно". И как вы думаете, что он сделает? Он ответит: "В таком случае, что будет законно?" И после этого мы обсудим различные возможности, [рассмотрим] разные варианты, чтобы ответить на любую ситуацию - вот, как это происходит на деле".

"Это не так уж сложно", - добавил генерал Хайтен.

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"Если вы отдаете незаконный приказ, вы попадете в тюрьму. Можно оказаться в тюрьме на всю жизнь", - заметил командующий ядерными силами США.

Президент США пока публично не комментировал высказывания генерала Хайтена.