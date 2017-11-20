Чешская теннисистка Яна Новотна умерла в возрасте 49 лет

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption В 1998 году Яна Новотна стала победительницей Уимблдона

Знаменитая чешская теннисистка, победительница Уимблдонского турнира 1998 года Яна Новотна умерла в возрасте 49 лет от онкологического заболевания, сообщает Женская теннисная ассоциация (WTA).

Новотна проиграла в финалах Уимблдона в 1993 и 1997 годах, но в 1998 году победила в финальном матче турнира француженку Натали Тозья.

"Яна вдохновляла всех, кто ее знал, как на корте, так и за его пределами. Ее звезда всегда будет ярко сиять в истории WTA. Наши соболезнования и наши мысли - с семьей Яны", - сказал глава WTA Стив Саймон. Спортсменка скончалась в кругу своих близких, сообщает ассоциация.

За свою карьеру Новотна также стала двенадцатикратной победительницей турниров Большого шлема в женском парном разряде и четырехкратной победительницей турниров Большого шлема в смешанном парном разряде.

В 2005 году ее имя было включено в Международный зал теннисной славы.

В 1993 году Новотна расплакалась после неожиданного поражения от немецкой теннисистки Штеффи Граф в финале Уимблдона, и ее успокаивала герцогиня Кентская, которая, по словам спортсменки, сказала ей: "Ты сделаешь это".

Через пять лет Новотна наконец выиграла заветный трофей и стала самой возрастной теннисисткой, завоевавшей его в первый раз: на тот момент ей было 29 лет и девять месяцев.

"Я почувствовала, будто я победитель"

В интервью Би-би-си в 2015 году Новотна рассказала о своих впечатлениях от знаменитого финала 1993 года.

"На следующий день, хотя я и была расстроена и растеряна, я открыла газету и увидела фото себя и герцогини Кентской на первой полосе", - вспоминала она.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Фото плачущей Яны Новотны с герцогиней Кентской стало известно во всем мире

"На секунду я почувствовала, будто я победитель, и это было великолепное чувство. У меня все еще хранятся эти газеты, это красивые фотографии - я думаю, что они показали человеческое лицо профессионального тенниса. Большинству людей запомнилось именно это, а не мой проигрыш", - отмечала теннисистка.

При этом она добавляла, что не считает тот матч поводом для гордости, так как она долго вела в счете и затем резко уступила.

"Но это так много значило для меня, и возможно, это сделало меня лучше как игрока и как человека. Возможно, тот матч помог мне многого достичь в моей карьере", - сказала Новотна.

Рассел Фуллер, теннисный обозреватель Би-би-си

Самый запоминающийся образ в карьере Новотны - это когда она нагибается к плечу герцогини Кентской и плачет во время церемонии награждения победителей на Уимблдоне 1993 года.

Она находилась в выигрышной позиции, ведя в счете в финале с великой Штеффи Граф, но недооценила соперницу, и та отыгралась.

В финале 1997 года у Новотны опять была сильнейшая соперница - Мартина Хингис.

Герцогиня предсказывала, что именно третий финал должен был стать для нее удачным.

Предсказание сбылось, когда через 12 месяцев Новотна победила француженку Натали Тозья и завоевала титул.

Известная своими меткими подачами, Новотна также была блестящим игроком в парном разряде и выиграла 16 титулов на турнирах Большого шлема вдобавок к своим одиночным победам. Она достигла второго места в мировом рейтинге в одиночном разряде, первого места в парном, выиграла Кубок Федерации от Чехии, а также медали на Олимпийских играх.

В последние годы Новотна была участником комментаторской команды Би-би-си на Уимблдоне. Яна никогда не занималась самолюбованием, и в ее репортажах ярко проявлялась ее любовь к спорту .