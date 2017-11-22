Сечин в третий раз не пришел в суд. И его позвали в четвертый

Правообладатель иллюстрации Mikhail Tereshchenko/TASS Image caption Улюкаев не виделся с Сечиным уже больше года

Суд в Москве допросил очередных свидетелей защиты по делу экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева. Как и ожидалось, глава "Роснефти" Игорь Сечин в очередной раз не явился на заседание. Его уже трижды вызвали на процесс в качестве свидетеля, но он так и не пришел.

В среду суд впервые получил от адвокатов главы "Роснефти" официальный ответ на повестку. В нем говорится, что с 9 по 11 ноября Сечин был на саммите АТЭС, 13 ноября участвовал в российско-турецких переговорах, а теперь находится в Ханты-Мансийске, в связи с чем не может явиться в суд.

В документе также говорится, что до конца года глава "Роснефти" ожидает еще большего уплотнения своего рабочего графика. По словам Сечина, он подтверждает показания, которые дал еще в ходе следствия, и не возражает против их оглашения в суде. Суд отправил ему очередную повестку на 27 ноября.

Пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев заявил агентству РИА Новости, что расценивает настойчивые просьбы адвокатов Улюкаева вызвать Сечина в суд попыткой отвлечь внимание от существа дела и назвал происходящее "охотой за Сечиным".

Также в суд не явились еще два свидетеля - сотрудники ФСБ Александр Калиниченко и лейтенант по фамилии Селютин (его имя в суде не называлось). Причем в случае с Селютиным суд и адвокаты так и не смогли выяснить, кто же именно вызвал его на заседание.

Адвокат Улюкаева Лариса Каштанова еще на прошлом заседании сказала Би-би-си, что Селютин заявлен в списке свидетелей, но она не знает, кто его вызвал. На заседании в среду она попыталась выяснить это у суда, на что получила ответ, что свидетеля вызвала защита Улюкаева.

"Мы не вызывали", - сказала Каштанова. "Садитесь", - ответила на это судья.

"На уровне субъективного восприятия"

В итоге в среду суд заслушал приглашенного адвокатами Улюкаева эксперта-лингвиста, профессора кафедры судебных экспертиз Московской государственной юридической академии Елену Галяшину. Предметом экспертизы была расшифровка диалога между Сечиным и Улюкаевым у офиса "Роснефти" 15 ноября 2016 года.

Тогда глава компании передал министру саквояж и корзину с колбасками. После этого Улюкаева задержали оперативники ФСБ, обнаружившие в саквояже 2 млн долларов.

На прошлом заседании защита сообщила, что обратилась в АНО "Содэкс" ("Содружество экспертов" при МГЮА) с просьбой дать заключение по экспертизе расшифровки, сделанной "Южным экспертным центром" на этапе следствия.

Адвокаты Улюкаева заявили, что она сделана с ошибками, и попросили приобщить соответствующее заключение "Содекса". В заключении "Южного экспертного центра", которое заказало следствие и которое приобщено к делу, специалист фактически ответил на вопросы, которые вне сферы его компетенции, отмечала ранее адвокат экс-министра Дареджан Квеидзе.

Галяшина выступая в суде, сказала, что эксперты не провели исследование на профессиональном и квалифицированном уровне, и результаты экспертизы носят характер суждения эксперта на уровне субъективного восприятия.

На вопрос адвоката, на чем и как надо слушать запись с такими шумами, как на записи разговора Сечина с Улюкаевым, Галяшина вспомнила роман Солженицына "В круге первом", в котором он пишет о звуковидах.

По ее словам, запись была с шумами, слушать такую запись и разбирать ее, чтобы сделать расшифровку, надо на специализированном оборудовании с использованием специальных методов. Эксперты этого не сделали и пользовались стандартными программами в Windows.

Анализируя диалоги, Галяшина отметила, что у них есть сквозная тема задания или поручения, но тема задания не заканчивается с передачей предмета. По ее мнению, фраза "можешь считать задание выполненным", сказанная Сечиным, означает, что еще есть какое-то незаконченное задание.

Дело Улюкаева

Улюкаева задержали 14 ноября прошлого года у офиса "Роснефти" в Москве. Следственный комитет России утверждал, что чиновника взяли с поличным при получении 2 млн долларов.На руках экс-министр обнаружили следы специального вещества, которым были обработаны сумка и купюры.

По версии следствия, Улюкаев требовал от Сечина взятку в 2 млн долларов за то, чтобы его ведомство дало положительное заключение на приобретение "Роснефтью" госпакета акций "Башнефти".

Улюкаеву предъявлено обвинение по статье "Получение взятки должностным лицом в особо крупном размере". Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Свою вину бывший министр не признает.

Сечин - ключевой свидетель в деле Улюкаева, заявивший в ФСБ, что тот ему угрожает и требует деньги - на 18-е заседание суда не пришел.

Третье непришествие Сечина

Пресс-служба "Роснефти" во вторник заявила, что Сечин не сможет 22 ноября выступить на заседании суда по делу Улюкаева. "Роснефть" сообщила, что в этот день глава компании будет показывать премьеру Дмитрию Медведеву месторождение в Ханты-Мансийском автономном округе.

Представитель "Роснефти" Михаил Леонтьев уточнил, что "нельзя точно определить", когда Сечин вернется в Москву. При этом "Ведомости" со ссылкой на пресс-службу Медведева сообщили, что 22 ноября премьер уже вернется из поездки в Москву, потому что у него запланированы мероприятия в столице.

Сам Сечин после этого уточнил, что останется в ХМАО еще на один день и 22 ноября будет подводить итоги поездки премьера.

Главу "Роснефти" в суд вызывали уже трижды. Об этом ходатайствовали и обвинение, и защита. На заседание 13 ноября, он не явился, не объяснив причин. Пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев объяснил это тем, что ему не пришла повестка в суд.

При этом судья на заседании объявила, что повестка отправлялась по электронной почте и по факсу, а также ее пытались передать лично в руки, но сотрудники "Роснефти" отказались ее принимать.

Леонтьев затруднился объяснить Би-би-си, почему сотрудники "Роснефти" не взяли повестку у судебных приставов. Отсутствие Сечина пришлось комментировать пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову - он рассказал, что глава "Роснефти" был на российско-турецких переговорах в Сочи.

Как отмечало агентство ТАСС, сам Сечин отвечать на вопрос о причине неявок в суд сначала отказывался. Впервые он прокомментировал неявку на судебное заседание 16 ноября. По словам Сечина, "он выполнит условия", когда будут согласованы рабочие графики.

Он уточнил, что не обсуждал вопрос своего появления на процессе по делу Улюкаева с президентом России Владимиром Путиным.

Как объяснял Би-би-си адвокат Сергей Бадамшин, с юридической точки зрения Сечин обязан явиться в суд. "Человек может не пойти в суд только при наличии уважительных причин - состояние здоровья, заболевание, отсутствие в стране", - отмечал он.

Если уважительной причины нет, то свидетеля, который проигнорировал повестку, могут привести в суд сотрудники Федеральной службы судебных приставов. "Я думаю, он [Сечин] должен быть заинтересован сам явиться в суд, бегать от суда в данной ситуации будет неэтично", - говорил Бадамшин.

Адвокат также уточнял, что Сечин не сможет направить вместо себя представителя, поскольку является главным свидетелем по делу. Если Сечин продолжит игнорировать требования суда, то по закону ему грозит наказание вплоть до лишения свободы на четыре месяца, говорили Би-би-си правозащитники и адвокаты.

Однако на заседании 16 ноября, на которое Сечин не явился, адвокат Улюкаева Виктория Бурковская в ответ на реплику корреспондента Би-би-си о том, что главу "Роснефти" могут обвинить в неуважении к суду, с иронией усмехнулась: "В России? За неуважение к суду?"