Во Франции задержали бизнесмена Сулеймана Керимова

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В Ницце задержали российского бизнесмена, члена Совета Федерации Сулеймана Керимова. В посольстве России во Франции сообщили, что Керимов был задержан в аэропорту и доставлен в полицейский участок.

Сенатор был задержан еще вечером в понедельник, 20 ноября, уточнили в пресс-службе посольства России.

"Сотрудники канцелярии генконсульства в Вильфранш-сюр-Мер срочно прибыли в аэропорт, затем добились встречи с Керимовым, которая прошла в ночь на вторник в полицейском участке Ниццы", - сказал собеседник РИА Новости.

Российский МИД заявляет, что как у члена верхней палаты парламента у Керимова есть дипломатический иммунитет от преследования на территории иностранных государств. Однако источник РИА Новости в Совете Федерации сообщил, что Керимов был во Франции по личным делам, а не в деловой поездке и не в составе российской делегации.

Российские дипломаты добиваются освобождения Керимова. Сейчас он находится под стражей в одном из полицейских участков Ниццы.

О причинах задержания сенатора-бизнесмена официально пока не сообщается. В марте СМИ сообщали, что на вилле во Франции, предположительно принадлежащей Керимову, прошел обыск.

Керимов был задержан французской полицией в Ницце по делу об налоговых махинациях, пишет агентство Рейтер со ссылкой на французскую прокуратуру.

Чем известен Керимов

51-летний Керимов с 2008 года представляет в Совете Федерации Дагестан, откуда он родом. Бизнесмен долгое время был хозяином махачкалинского "Анжи".

В рейтинге миллиардеров российского Forbes за 2017 год Керимов занимает 21-е место, его состояние журнал оценивает в 6,3 млрд долларов. Семье Керимовых принадлежит 82,44% акций компании "Полюс", международный аэропорт Махачкалы.

Сам сенатор бизнесом не владеет, что позволяет ему сохранять членство в Совете Федерации, откуда должны были уйти все предприниматели. Свои активы он постепенно передавал 21-летнему сыну Саиду Керимову - так, аэропорт был переписан на него в 2017 году, писал РБК.

Доход Сулеймана Керимова, согласно декларации за 2016 год, составил 5,4 млн рублей, а его супруга заработала 3,9 млн рублей. Никакая недвижимость Сулейману Керимову, согласно декларации, не принадлежит, но в пользовании у него есть квартира 37,8 кв м, а его супруга владеет одной третью квартиры площадью 53,5 кв м.

В марте 2017 года газета Nice Matin сообщала, что французские следователи заподозрили Керимова во владении недвижимостью на Лазурном берегу.

Издание писало, что в феврале этого года на вилле площадью 12 тыс. квадратных метров, предположительно принадлежащей Керимову, прошли обыски. По данным Nice Matin, следователи изъяли счет на ремонтные работы на сумму 580 тысяч евро, а в гараже виллы обнаружили автомобили Ferrari и Bugatti.

Согласно документам виллой владеет швейцарский финансист Александер Штудхальтер, однако французские правоохранители предполагают, что он является фиктивным собственником, уточняла газета.

Помощник Керимова Алексей Красовский тогда заявлял РБК, что сенатор "не является собственником недвижимости, упоминаемой в публикациях, и иной недвижимости за пределами России".

Коллеги сенатора пообещали разобраться в ситуации. "Сейчас информация о задержании проверяется, если она подтвердится, то инцидент можно будет расценить как провокацию", - сказал Интерфаксу член Совета Федерации Франц Клинцевич.

В российском МИДе в свою очередь заявили, что Керимов обладает диппаспортом и не может быть задержан на территории иностранного государства.