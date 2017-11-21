Правообладатель иллюстрации Artyom Geodakyan/TASS Image caption Феруз утверждает, что в Узбекистане ему грозит опасность

Басманный суд Москвы оштрафовал журналиста "Новой газеты", гражданина Узбекистана Али Феруза за нарушение статьи о незаконной трудовой деятельности в России на 5000 рублей и постановил выдворить его из страны.

Суд также постановил выдворить Худоберди Нурматова, которого коллеги и читатели знают как Али Феруза, за пределы России. Вторая часть решения была приостановлена самим Басманным судом, учитывая, что в дело Али Феруза еще летом вмешался Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), который потребовал приостановить выдворение.

Сам журналист вину не признает и заявляет, что на родине его жизни угрожает опасность.

"Вину не признаю. [...] В газете я постоянно не работал. Постоянной ставки и зарплаты не имел, - цитирует осужденного Интерфакс. - С едой и жильем мне помогали друзья, которых у меня много в Москве. Иногда мне в "Новой газете" предоставляли рабочее место".

Суд рассматривал дело об административном правонарушении, которое, как отметили в "Новой газете", может быть связано с проверкой, прошедшей в редакции издания 16 ноября. Тогда сотрудники отдела по вопросам миграции проверяли трудоустройство иностранных граждан в газете, но не нашли нарушений.

В ходе заседания судья интересовалась у Феруза, получал ли он в России аккредитацию как журналист, имел ли свободный доступ в редакцию "Новой газеты", участвовал ли в летучках.

Адвокат Феруза настаивал, что никаких трудовых отношений по ст. 15 ТК с "Новой газетой" у журналиста не было, соглашения не заключались, а проверка не установила нарушений закона "Новой газетой" - соответственно, Феруз также не мог его нарушить.

Повторный приговор

Басманный суд уже выносил решение о депортации Али Феруза, однако процедура была приостановлена, когда Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) запретил выдворять журналиста из страны, пока его жалоба не будет рассмотрена судом по существу. До окончательного решения он был направлен в центр временного содержания иностранных граждан в поселке Сахарово.

Али Феруз (настоящее имя Худоберди Нурматов) обвиняется в нарушении режима пребывания в стране. Журналист утверждает, что на родине ему грозит опасность из-за отказа сотрудничать со спецслужбами и его гомосексуальной ориентации.

Феруз несколько лет безуспешно пытался получить статус беженца, но получал отказ от МВД России. 20 октября Басманный суд отказал журналисту в удовлетворении иска к ведомству.

Али Феруза задержали 1 августа недалеко от редакции "Новой газеты". Полицейские остановили его для проверки документов, однако Феруз, несколько лет назад потерявший паспорт, предоставил удостоверение журналиста.

Для выяснения личности его доставили в ОВД, а оттуда - в суд, который постановил: Феруз нарушил миграционное законодательство и подлежит выдворению на родину. После оглашения решения журналист пытался покончить с собой, но судебные приставы его остановили.